Familiendrama um Jack White (†85): Witwe von Beerdigung ausgeschlossen

Laut dem Anwalt des verstorbenen Komponisten soll Jack Whites Ex Rafaella Nußbaum die Teilnahme am Begräbnis untersagen.

Der Schock über den Tod von Musikproduzent Jack White (†85) sitzt noch tief, doch nun sorgt bereits seine bevorstehende Beisetzung für Wirbel. Wie RTL berichtet, soll Witwe Rafaella Nußbaum bei der Trauerfeier nicht willkommen sein.

Organisiert wird die Verabschiedung demnach von Ex-Frau Janine White, die auch über die Gästeliste entscheidet. Laut dem Anwalt des verstorbenen Komponisten heißt es: „Janine White hat der Frau von Herrn Jack White, Raffaela Nußbaum, die Teilnahme an der Beerdigung untersagt. [...] Den beiden Kindern von Jack mit Rafaella ist die Teilnahme nicht gestattet, dafür sind sie noch zu klein.“

© Getty Images

Familiengrab

Die Trauerfeier soll am 18. oder 19. November stattfinden. Nach einem Abschied in Berlin wird Whites Urne in Köln im engsten Familienkreis beigesetzt. Dort befindet sich das Familiengrab, in dem bereits seine Schwester Brigitte ruht. Auch die Urne seiner Mutter Käthe, die der Musiker jahrelang in seiner Villa aufbewahrte, soll dort ihre letzte Ruhe finden.

Jack White – mit bürgerlichem Namen Horst Nußbaum – war nicht nur einer der erfolgreichsten deutschen Musikproduzenten, sondern auch ein Mann mit bewegter Biografie. Der 85-Jährige hinterlässt sieben Kinder aus vier Beziehungen. Mit Rafaella Nußbaum war er rund 15 Jahre lang liiert, bis sie Anfang Oktober die Trennung bekannt gab: „Ja, wir sind getrennt. Es ist eine Trennung voller Respekt und in tiefer Freundschaft“, erklärte sie damals gegenüber Bunte.





Während die Familie mit den Vorbereitungen für die Beisetzung beschäftigt ist, wird klar: Auch nach seinem Tod bleibt Jack White eine Figur, die starke Emotionen und Spannungen auslöst – ein letztes Kapitel voller Gefühl, Streit und Erinnerung.