Franz Beckenbauer
© Getty

Letzter Wille

Franz Beckenbauer (†78): Geheimes Testament enthüllt! SO wird das Erbe aufgeteilt

30.09.25, 09:14
Franz Beckenbauer bleibt auch nach seinem Tod ein Vorbild in Sachen Familienzusammenhalt. Eine wichtige Sache regelte er noch zu Lebzeiten.  

Für Franz Beckenbauer (†78) stand die Familie stets im Mittelpunkt – wichtiger noch als Tore, Pokale und sportliche Triumphe. Dennoch war der „Kaiser“ in den frühen Jahren seiner Vaterschaft vor allem mit seiner Karriere beschäftigt. Als seine ersten drei Söhne Thomas (62), Michael (58) und Stephan (†46) zur Welt kamen, blieb kaum Zeit, sich intensiv um sie zu kümmern.

Ein neues Kapitel schlug Beckenbauer mit seiner zweiten Ehefrau Heidi (58) auf. Mit ihr und den beiden gemeinsamen Kindern Joel (25) und Francesca (21) erlebte er ab seinem 55. Lebensjahr so etwas wie ein zweites Familienglück. Diese späte Patchwork-Idylle genoss er in vollen Zügen. Besonders wichtig war ihm, dass zwischen seinen Kindern keinerlei Neid oder Rivalität aufkam – und tatsächlich verband sie ein respektvolles, herzliches Miteinander.

Beckenbauers letzter Wunsch

Weil er diesen Frieden auch nach seinem Ableben gesichert wissen wollte, regelte Beckenbauer laut Bunte schon früh seine letzten Dinge. Sein erklärtes Ziel: Gerechtigkeit und Großzügigkeit gegenüber allen, die ihm am Herzen lagen.


 

Ältere Kinder gehen jetzt leer aus

Nun wurde das Verlassenschaftsverfahren am Bezirksgericht Salzburg (Az.: 3 A 11/24y) abgeschlossen. Der Fußballkaiser war am 7. Jänner 2024 in seiner Villa in Salzburg im Kreis seiner Liebsten verstorben. Laut Gerichtsbeschluss erben Ehefrau Heidi sowie die Kinder Francesca und Joel zu gleichen Teilen das Vermögen, das sich im zweistelligen Millionenbereich bewegt. Die älteren Kinder sowie die Familie des verstorbenen Sohnes Stephan waren bereits zu Lebzeiten abgesichert – auch ihnen mangelt es an nichts.

