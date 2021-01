Helene Fischer erwirbt Traum-Immobilie mit Blick auf Salzburger Altstadt.

Seit Monaten laufen die Umbauarbeiten für eine der am schönsten gelegenen Villen in Salzburg auf Hochtouren. Am Kapuzinerberg, mit traumhaften Blick auf die Salzburger Altstadt, wird noch heuer Schlagerkönigin Helene Fischer einziehen. Ruhe ist, obwohl mitten in der Stadt, garantiert.