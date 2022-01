Liebes-Comeback für Hunziker & Ramazotti?

Schmusesänger Eros Ramazotti ist Michelle Hunziker eine große Stütze

Vergangene Woche machten Moderatorin Michelle Hunziker (45) und Mode-Unternehmer Tomaso Trussardi nach zehn Jahren Beziehung und sieben Jahren Ehe ihre Trennung offiziell. Doch statt Trübsal zu blasen, scheinen beide bereits wieder fleißig zu flirten. Während Trussardi mit der eher unbekannten Carlotta Devoto im Skiurlaub gesichtet wurde, gibt es rund um Hunziker sensationelle Gerüchte. Sie soll gerade wieder mit ihrem Ex-Mann, Schmusesänger Eros Ramazotti (58) anbandeln.

Ramazotti stärkt Hunziker den Rücken

Bis 2009 waren Eros und Michelle verheiratet. Die beiden haben die gemeinsame Tochter Aurora (25). Klar, dass sie viel verbindet. Doch auch jetzt während der Scheidung soll ausgerechnet Hunzikers Ex-Mann ihre größte Stütze sein. "Sie telefonieren täglich. Auf Eros kann sich Michelle verlassen", verriet ein Freund gegenüber Bild. Auch in den italienischen Medien wird ein Liebes-Comeback thematisiert. Vor allem der wichtigste Gossip-Blog Dagospia ist sich sicher, dass sich zwischen den beiden wieder etwas anbandelt.

Ramzotti: 'Ich bin frei, frei, frei!'

Fans des Italo-Stars löcherten ihn auf Instagram mit Fragen. "Sie ist nicht meine Freundin. Ich bin frei, frei, frei", schrieb Eros in einer Instagram-Story. Seine Anhänger hoffen aber immer noch auf eine Reunion. Erst im Dezember gab es einen seltenen Schnappschuss des Ex-Pärchens. Zu sehen: Michelle und Eros in inniger Pose gemeinsam mit ihrer Tochter. Dazu schrieb Aurora: "Liebe". Was bei Jennifer Lopez und Ben Affleck funktioniert, könnte also auch bei Hunziker und Ramazotti klappen.