Die ganze Welt nimmt seit seinem Unfall 2013 Anteil an Michael Schumachers Schicksal.

Es war die mediale Sensation Anfang Oktober! Wie britische Medien berichteten soll Formel-1-Legende Michael Schumacher, der seit seinem folgenschweren, tragischen Unfall Ende 2013 von der Außenwelt abgeschottet lebt, wieder "öffentlich" gesichtet worden sein.

Keine Handys erlaubt

Zur Hochzeit seiner Tochter Gina-Maria mit Iain Bethke, die am großzügigen Schumacher-Anwesen auf Mallorca stattfand, soll Michael Schumacher von den anwesenden Gästen gesehen worden sein. Damit die Privatsphäre der Familie geschützt bleibt, wurden die Gäste laut weiteren Berichten gebeten, ihre Handys zu den Feierlichkeiten nicht mitzubringen.





So kommuniziert er

Am Rande dieser Berichterstattung meldete sich auch eine Insiderin gegenüber britischen Medien zu Wort. Elisabetta Gregoraci, die Ex-Frau des ehemaligen Formel-1-Bosses Flavio Briatore erklärte, wie Michael Schumacher kommunizieren soll. Und zwar: "über seine Augen", zitiert die britische Daily Mail. Laut ihren Aussagen sll "Michael "nicht sprechen, er kommuniziert mit seinen Augen. Nur drei Menschen dürfen ihn besuchen und ich weiß wer sie sind. Sie (Anm. die Familie) übersiedelte nach Spanien und seine Frau hat ein Krankenhaus innerhalb ihrer Villa errichten lassen."

Ehefrau Corinna über Familienalltag

In der Netflix-Doku Schumacher, die 2021 erschien, äußerte sich Michaels Familie erstmalig deutlich und umfassend zu seinem Zustand. Darin sagt seine Ehefrau Corinna: "Wir leben zu Hause zusammen, wir therapieren, wir machen alles, damit es Michael besser geht und gut geht und dass er unseren Familienzusammenhalt auch einfach spürt."

Mick: Würde alles aufgeben

Und Sohn Mick äußert sich in der Doku: „Ich glaube, dass Papa und ich uns jetzt in einer anderen Weise verstehen würden. Einfach, weil wir jetzt in einer ähnlichen Sprache sprechen. In der Motorsportsprache.“ Die ganze Familie sehnt sich nach Normalität, Gesprächen: „Da denke ich mir, das wäre so cool. Das wäre es jetzt. Ich würde alles aufgeben nur für das.“