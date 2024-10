Diese Neuigkeiten überraschen: Michael Schumacher hat sich wieder öffentlich gezeigt

Große Überraschung um Formel-1-Legende Michael Schumacher: Wie die dailymail nun berichtet, soll der seit Ende 2013 von der Außenwelt abgeschottete Ex-Sportler wieder "öffentlich" gesichtet worden sein.

Sensation um "Schumi"

Und zwar bei der Hochzeit seiner Tochter, so die britische Zeitung, die sich auf Insider beruft. Diese wurde zwar am weitläufigen Privatgrundstück der Familie auf Mallorca gefeiert, dennoch gab es in all den Jahren seit Schumachers schrecklichem Skiunfall keinerlei ähnliche Berichte.

Traumhochzeit

Gina Schumacher, 27, heiratete ihren Freund Iain Bethke in der Luxusvilla der Familie auf Mallorca, die sie 2017 für 27 Millionen Pfund gekauft hatten. Berichten zufolge war es den Gästen verboten, ihre Handys mit zur Hochzeit zu nehmen, da der siebenfache Formel-1-Champion anwesend war, so die dailymail weiter.

So "spricht" er mittlerweile

Überraschende neue Details gibt es auch zur Art, wie Schumi mit der Außenwelt kommuniziert: Ex-Formula-1-Teamchef Flavio Briatores Ex-Frau Elisabetta Gregoraci weiß mehr: "Michael spricht nicht, er kommuniziert mit seinen Augen', sagte sie. "Nur drei Personen können ihn besuchen und ich weiß, wer sie sind." In der Schumi-Doku, die 2021 auf Netflix veröffentlicht wurde, erklärt Sohn Mick: "Ich glaube mein Papa und ich, wir verstehen uns jetzt auf eine andere Art."