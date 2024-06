Nach 40 Jahren: Peter Schilling fordert Vaterschaftstest

Der Musiker möchte nach 40 Jahren plötzlich wissen, ob seine Tochter Janina Korn tatsächlich mit ihm verwandt ist

Es gibt Menschen, die adoptieren Kinder und ziehen sie groß wie ihre eigenen. Und dann gibt es Menschen, die erkennen eine Vaterschaft an, sind 40 Jahre kaum Teil des Lebens und zweifeln dann alles an. Peter Schilling (68) ist von letzterem Schlag. Der "Major Tom"-Sänger soll jetzt nach 40 Jahren einen Test fordern, der beweist, dass seine Tochter Janina Korn auch tatsächlich seine Tochter ist.

Beweggründe sind unklar

Noch sei unklar, warum Schilling den DNA-Test einfordert. Schließlich habe er am 8. August 1983 die Vaterschaft anerkannt. Korns Mutter ist 2020 an Brustkrebs verstorben. Janina habe sich immer nach ihrem Vater gesehnt, doch der habe nicht einmal ihre Briefe beantwortet. „Immer wenn ich das Lied im Radio hörte, musste ich weinen und an meinen Vater denken", sagte sie einmal gegenüber "Bild". Sie habe ihn gar erst mit 18 Jahren zum ersten Mal gesehen.

Verlobter versteht Schilling nicht

Auch Janinas Verlobter, Roland Heitz zeigt sich bestürzt: "Traurig, dass ein so anerkannter Künstler, der sogar Botschafter des Deutschen Kinderschutzbunds war, so wenig Empathie für seine eigene Tochter zu haben scheint.“ Er kenne ihn zwar nicht persönlich, hoffe jedoch, dass irgendwann einmal Ruhe einkehrt.