Nach Antisemitismus-Skandal: Gil Ofarim heiratet diesen Sommer

Der Künstler sorgt endlich einmal nicht für negative Schlagzeilen. In der Liebe scheint es für Ofarim besser zu laufen als im Geschäft.

Aus dem privaten Umfeld des umstrittenen Musikers Gil Ofarim und seiner Lebensgefährtin, dem Model und Influencerin Patricia Lang, wurde bekannt: Das Paar plant eine Hochzeit im Sommer. Der Termin soll rund um Ofarims Geburtstag, den 13. August, angesetzt sein. Die Einladungen wurden bereits verschickt.

Eine große Feier wird es jedoch nicht geben. Geplant ist eine kleine Zeremonie im engsten Kreis von Familie und Freunden – vor allem aus finanziellen Gründen. Denn während es in der Beziehung offenbar harmonisch läuft, dürfte es um die finanzielle Lage des Musikers weniger gut bestellt sein. Seit dem sogenannten Davidstern-Eklat im Oktober 2021 bleibt die Nachfrage nach dem Sänger aus – seine Karriere liegt seither weitgehend brach.

Konzert vor nur 200 Personen

Zur Erinnerung: Ofarim hatte 2021 öffentlich behauptet, in einem Leipziger Hotel aufgrund seiner Davidstern-Kette antisemitisch beleidigt worden zu sein. Diese Darstellung hielt über zwei Jahre lang – bis er 2023 vor Gericht zugab, sich den Vorfall frei erfunden zu haben. Die Folge: massive Kritik, ein Vertrauensverlust in der Öffentlichkeit – und offenbar auch wirtschaftliche Folgen.

So fanden sich bei einem Comeback-Konzert im April in Bochum nur rund 200 Personen ein. Die geringen Einnahmen dürften Ofarim weiter unter Druck setzen. Einsicht zeigt der Musiker laut Umfeld jedoch keine. Im Gegenteil: Er soll sich nach wie vor als Opfer der Umstände sehen und die Kritik an seinem Verhalten für seinen ausbleibenden Erfolg verantwortlich machen. Reue? Fehlanzeige.

Wohnungswechsel aus Kostengründen

Wie aus dem Umfeld des Paares zu hören ist, hat Ofarim inzwischen seine Wohnung in München aufgegeben und lebt nun bei seiner Verlobten in deren Eigentumswohnung in Freiberg am Neckar – rund 40 Autominuten von Stuttgart entfernt. Patricia Lang ist dort beruflich beim Modeunternehmen Breuninger tätig. Die Wohnung soll ein Geschenk ihrer Eltern sein; ihr Vater ist, wie Bild berichtet, im Immobiliensektor tätig.

Die Beziehung der beiden soll bereits seit über zwei Jahren bestehen. Ofarims zwei Kinder, Leo (10) und Anouk (8), leben mittlerweile fix bei ihrer Mutter Verena Ofarim – Designerin und Autorin – und deren neuen Lebensgefährten, einem Architekten, in München.

Sorgerechtsstreit beendet – aber Unterhalt bleibt offen

Dem aktuellen Familienmodell ging ein jahrelanger, emotional geführter Sorgerechtsstreit voraus, der seit der Trennung 2018 das Verhältnis belastete. Inzwischen scheint zumindest in dieser Hinsicht Ruhe eingekehrt zu sein: Beide Elternteile teilen sich laut Informationen das Sorgerecht.

Finanziell ist die Lage jedoch weiterhin angespannt. Laut Informationen erhält Verena Ofarim derzeit Unterhaltsvorschuss vom Jugendamt – offenbar, weil sie von Gil Ofarim keinen regelmäßigen Unterhalt für die gemeinsamen Kinder bekommt.

Trotz allem: Im Sommer sollen Leo und Anouk bei der Hochzeit ihres Vaters mit dabei sein – ein kleines Zeichen der familiären Annäherung, zumindest für diesen einen Tag.