Nach Heidi Klum: Austro-VIPs ziehen blank in Spitzen-Optik!

Der neueste Fashion-Hype kommt aus Paris: Heidi Klum präsentiert in ihrer aktuellen Calzedonia-Kampagne eine gewagte Ganzkörper-Strumpfhose – und löst damit prompt einen Trend aus. Jetzt zeigen sich auch Österreichs VIP-Damen in dem sexy Spitzen-Look.

Erst vor wenigen Tagen präsentierte Heidi Klum in Paris ihre neue Kampagne für die italienische Marke Calzedonia – und sorgte mit ihrem Look für Aufsehen. Auf den Bildern zeigt sich das Model in einer Ganzkörper-Strumpfhose aus Spitze, darunter nur Unterwäsche. Ein Outfit, das offenbar auch in Österreich für Inspiration sorgt.

Denn kaum ist die Kampagne veröffentlicht, springen heimische VIP-Damen auf den Trendzug auf – allen voran Bahati Venus. Sie verzichtete beim eigenen Shooting kurzerhand auf den BH und erklärte dazu: „Gerade hat sich Model-Mama Heidi Klum im sexy Spitzen-Look als Werbegesicht für Calzedonia in Paris ablichten lassen. Ich habe das Werbeshooting gesehen und war begeistert. Gleich kontaktierte ich meine Freundin und Fotografin Christina Noélle mit der Idee, diese wunderschöne Fotostrecke in Wien nachzustellen. Gesagt – getan!“





Promi-Damen im Spitzen-Fieber

Nach dem Shooting ging es für Bahati Venus übrigens ohne Outfitwechsel direkt weiter ins Urania Kino – ein Auftritt, der für staunende Blicke sorgte. Auch andere heimische Promi-Damen ließen sich von Klums Auftritt inspirieren: Martina Reuter präsentierte den Spitzen-Look (von Marcel Ostertag) auf dem Laufsteg, während Martina Kaiser sich ebenfalls in dem auffälligen Outfit zeigte - in ihrem Aufzug.