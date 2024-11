Nach Klinik und Tour-Absage: Erste Fotos von Lena Meyer-Landrut aufgetaucht

Die Sängerin wurde auf der Straße mit ihrem Sohn gesichtet. Es soll ihr bereits viel besser gehen.

ESC-Star Lena Meyer-Landrut schockte ihre Fans im Juli, als sie die Konzertabsage verkündete: „Ich hab‘ es so sehr genossen, für euch und mit euch die Live-Shows zu spielen, die wir mit so viel Herzblut (…) auf die Beine gestellt haben.“ Sie sei innerhalb von wenigen Tagen dreimal mit "heftigen Schmerzkrämpfen in der Notaufnahme gelandet", ließ sie wissen. Wenige Wochen später spielte sie zwei Konzerte in Plauen und Wolfsburg, schrieb: „Ich habe das Gefühl, ich bin noch nicht auf 100 Prozent. Ich würde sagen, ich bin so auf 70 Prozent.“ Es wurde jedoch nicht besser und Lena sah sich gezwungen, die die restlichen Auftritte ebenfalls abzusagen.

Baldiges Comeback?

Lena berichtete von krampfartigen Bauch- und Nierenschmerzen. Die Auszeit nutzte sie, um an ihrer Gesundheit zu arbeiten. Meyer-Landrut wurde jetzt laut "Bild" zum ersten Mal wieder in der Öffentlichkeit gesehen. Gemeinsam mit ihrem Sohn Janos spazierte sie durch Berlin, begleitete ihn zum Spielplatz. Laut Passanten soll sie gut gelaunt gewesen sein. Es scheint ihr also besser zu gehen. Die Pause kündigte sie an und auch ihr Comeback. Die Fans freuen sich, wenn die Sängerin bald auch wieder auf der Bühne steht.





Gesundheitliche Rückschläge

Meyer-Landrut hatte im Jahr 2023 auch mit psychischen Problemen zu kämpfen. Wie sie damals verriet, hatte sie starke Depressionen. "Für mich ist der Crash mein Depressionsrückfall im Dezember. Der Crash ist das Negative, dass ich gegen die Wand gefahren bin. Dann steige ich aus und befreie mich davon.“ Die Sängerin sorgte mit ihren Postings für Fragezeichen. Alles sei "grau und dunkel" schrieb sie einmal.