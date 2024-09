Nach Vorwürfen: TV-Comeback für Andreas Türck

Die Talkshow-Legende kehrt auf den Bildschirm zurück. Allerdings in einem anderen Bereich.

Nachdem am Samstag bereits das erste große Comeback von ProSieben-Star Stefan Raab ansteht, lässt ein weiterer ehemaliger Moderator des Senders aufhorchen. Denn auch Talk-Star Andreas Türck (55) kehrt auf die Bildschirme zurück. In seiner Blütezeit begeisterte er Millionen von Zusehern, war einer der beliebtesten Männer im Fernsehen. Doch 2004 machte ihm ein Gerichtsverfahren einen Strich durch die Rechnung.

Traurige Karriereunterbrechung

Es ging damals um den Vorwurf der Vergewaltigung, im Herbst 2005 kam es allerdings zum Freispruch. Das Opfer ließ viele Zweifel, dass man ihm Glauben schenken konnte. Danach sah man Türck noch auf Kabel Eins bei "Abenteuer Leben". Seit 2017 ist er untergetaucht. Bis jetzt, denn der fesche Deutsche kommt als Sport-Moderator auf Dyn zurück.

Handball statt Talk

„Handball war schon immer meine große Leidenschaft und die Möglichkeit, das jetzt mit meiner langjährigen Erfahrung als Moderator zu verbinden, ist großartig. Seit meiner Kindheit habe ich selbst Handball gespielt, und auch nach meinem Wechsel in die Medienwelt hat mich dieser Sport nie losgelassen. Jetzt wieder aktiv im Handballumfeld zu sein, diesmal in der Rolle des Moderators, fühlt sich fast so an, als würde ich nach Hause kommen“, erklärt Türck gegenüber „Bild".