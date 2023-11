Neuer Lover für Amira? "An Angeboten mangelt es nicht"

Nach der Trennung von Oliver will sich Amira Pocher neu verlieben. Die Interessenten stehen offenbar schon Schlange.

Es waren keine einfachen Wochen für die gebürtige Österreicherin: Seitdem im August ihre Trennung von Comedian Oliver Pocher bekannt wurde, vergeht kaum ein Tag ohne Schlagzeilen über Amira Pocher. Einerseits schoss sich seither ihr geschasster Ex-Mann auf sie ein und nahm die 31-Jährige immer wieder satirisch aufs Korn. Andererseits wären da immer wiederkehrende Gerüchte über eine neue Liebesbeziehung mit dem Glückscoach Biyon Kattilathu.

"Quatsch", sagt Amira nun im Interview mit der Bunte. Richtig sei vielmehr, dass sie und Biyon bei verschiedenen Projekten zusammengearbeitet hätten. Außerdem hätten die beiden über einen gemeinsamen Podcast gesprochen. Jener mit Olli ist bekanntlich Geschichte – der Comedian hat Amira durch seine Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden ersetzt.

Amira: "Ich bin Single"

Amira betont: "Ich bin Single, aber nicht aus Überzeugung." Nur weil ihre Ehe gescheitert ist, habe sie nicht den Glauben an die Liebe verloren. Auf Dates sei sie seit der Trennung zwar noch nicht gewesen, aber: "Nicht, dass es an Angeboten mangeln würde."

Seitenhieb auf Olli

Männliches Interesse genießt Amira also offenbar genug. Bei der Suche des zukünftigen Partners will sie sich aber Zeit lassen und auf traditionelle Weise jemandem näherkommen – "nicht wie in einem Katalog hin und her wischen." Eine Anspielung auf Olli, den sie bekanntlich über die Dating-App Tinder kenngelernt hatte.

Amira: "Ich würde mich freuen, wenn ich wieder jemand kennenlernen und mich verlieben würde. Aber das geht natürlich nicht auf Knopfdruck."

Trennung nagte lange Zeit an ihr

Trotz des aktuell schwierigen Verhältnisses mit Oliver hält sie fest: "Dass Olli und ich es am Ende nicht geschafft haben, hat mich unendlich traurig gemacht." Sie habe lange Zeit gebraucht, um mit dieser Trauer umzugehen.

Doch sie ist überzeugt: "Die Schlagzeilen der letzten Wochen zeigen mir, dass die Trennung einfach richtig war."