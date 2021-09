× Oliver Pocher bei Festival verhaftet

Der deutsche Comedian Oliver Pocher ist bei einem Konzert in Hartenholm von der Polizei vom Gelände begleitet worden, weil er gegen das Hygienekonzept des Veranstalters verstoßen haben soll.

Das war wohl nicht so geplant. Oliver Pocher war Freitagabend, beim Festival „Strandkorb Open Air“- in Hartenholm (Schleswig-Holstein), um Freund und Sänger Pietro Lombardi zu besuchen. Lombardi hatte einen Live-Auftritt und das ließ sich Pocher nicht entgehen. Er war direkt auf der Bühne und unterstütze seinen Künstler-Kollegen während seiner Performance. Doch der 43-jährige Comedian verstieß gegen die Corona-Regeln und die Situation eskalierte plötzlich.

Von der Bühne ins Publikum

Oliver Pocher verließ während Lombardi’s Auftritt spontan die Bühne- sprang über ein Absperrgitter welches die Gäste von der Bühne trennt, und ging direkt auf die Leute zu. Somit war er mitten im Publikum.

Der Veranstalter des Festivals rief umgehend die Polizei, denn Herr Pocher trug weder eine Maske noch hielt er sich an den Mindestabstand. Schließlich nahmen ihn zwei Beamte in den Polizeigriff und führten ihn ab.

© Instagram Oliver Pocher ×

Polizeisprecher Lars Brockmann schilderte der „Bild“ den Vorfall so: „Gegen 20.50 Uhr hatte sich der Veranstalter wegen des Verstoßes gegen Corona-Auflagen von Herrn Pocher bei der Polizei gemeldet. Er hatte von seinem Hausrecht Gebrauch gemacht und Herrn Pocher Hausverbot erteilt. Zwei Beamte sprachen zunächst mit dem Künstler, was in den bisherigen Videos nicht zu sehen war. Als Herr Pocher der Aufforderung zum Verlassen des Ortes dann nicht nachkommen wollte, setzten die Beamten zur Durchführung der Maßnahme leichte körperliche Gewalt ein. Ein Platzverweis wurde nicht erteilt. Im Anschluss an das Video, wo dieser Vorfall zu sehen ist, sprachen alle Beteiligten noch einmal miteinander. Oliver Pocher verließ dann das Gelände. Nach jetzigem Kenntnisstand liegen keine Anzeigen vor.“

Instagram

Kurz nach dem Zwischenfall meldete sich Oliver Pocher via Instagram zu Wort. Er teilte Videos von seiner Begegnung mit der Polizei und erklärte in seiner Instagram-Story: „Ich finde, es gibt Sachen, die wirklich von Relevanz sind, wie zum Beispiel Clan-Kriminalität, Kindesmisshandlungen oder Querdenker-Demos. Ich bin wirklich Team Polizei, aber abgeführt zu werden, weil man mal 30 Sekunden ins Publikum geht, zeigt einfach, wo wir momentan stehen.“

Einen Tag später nimmt Pocher den Vorfall auf die Schippe: „Vergesst West Coast – East Coast! Nordsee – Ostsee! Da ist der wahre Beef. Das musste die "Straßencobra" gestern in Hartenholm schmerzhaft erfahren.“ Pocher-Fans wissen: Das ist eine Anspielung auf seine Rolle als Gangster Rapper „Straßencobra“.

Nach Bild-Infos möchte Oliver Pocher keine Anzeige stellen. Allerdings wird er mit einer Bußgeldstrafe in Höhe von 150 Euro rechnen müssen, wegen des Verstoßes gegen die geltenden Corona-Auflagen.