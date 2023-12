In seinem Podcast plaudert der Comedian Details aus.

Sie liefern sich ein Duell der Podcasts: Oliver Pocher und seine Noch-Ehefrau Amira Pocher . Nachdem der gemeinsame Podcast wegen der schwierigen Trennungsdetails Geschichte ist, hat sich Olis seine Ex Sandy geholt und Amira ihren Bruder Hima.

Details zu Trennung

Die Podcasts sind populär, denn kaum sonst kann man so nah einem Rosenkrieg beiwohnen. In der neuen Folge seines Podcasts , der mit Live-Publikum vor wenigen Tagen in Köln aufgezeichnet wurde, hat Olli nun einiges zum Thema Scheidung und Ehevertrag verraten.

Amira Pocher und ihr Bruder Hima. © Getty Images ×