Bei RTL Exclusiv Spezial nahm sich Oliver Pocher kein Blatt vor den Mund.

Die öffentlich ausgetragene Trennung der Pochers geht in eine neue Runde.

Lästert gegen Amira

Ein sichtlich mitgenommener Oliver Pocher war am Sonntag, 5.11. bei "Exclusiv"-Moderatorin Frauke Ludowigs Special zum NFL-Kickoff in Frankfurt geladen. Dort sprach er kurz über eine neue Unternehmungsidee - nämlich von Fanreisen zu Footballspielen - und dann ganz lang über seine noch Ehefrau Amira.

Wirkte sehr beleidigt

Pocher wirkte sehr offen, nicht hinter seiner Klamauk-Maske versteckt, aber auch sehr beleidigt. Besonders viel regte er sich über Amiras Anwaltsschreiben auf, das sie veröffentlichte, nachdem die Bild-Zeitung ihre eine neue Beziehung nachgesagt hat. Pocher : "Wer hat denn einen Artikel in der BILD-Zeitung und fängt an am nächsten Tag ein gemeinschaftliches Anwaltsschreiben rauszuhauen? Wer macht denn das? Das ist so ziemlich das Dümmste, was ich je gesehen habe. Wenn nichts dran ist? Warum sollte man das denn machen?“

Sie hat mir keine Chance gegeben

Wegen der gemeinsamen Söhne würden sie einander nach wie vor sehen, doch laut Oliver sei das Verhältnis lange vor dem Ende abgekühlt gewesen, Amira habe ihm gar keine richtige Chance mehr gegeben, sich zu ändern.

Reife fehlt

Dann wettert er: "Ihr fehlt die emotionale Reife!" Im Gegensatz zu ihm, habe sie eine öffentliche Trennung noch nicht durchgemacht, wisse nicht, wie man damit umgehen solle.

Wettert gegen Swift

Frauke Ludowig spricht ihn darauf an, was denn wäre, wenn Amira gar nicht neu vergeben sei? Pocher: "Für mich ist das egal ob oder nicht!" Er habe durch Amira einen Vertrauensbruch erlebt und meint man brauche "Eier in der Hose und sage dem Partner was ist." Zum Schluss ging es dann noch um Taylor Swift, die Pocher auch gleich abqualifiziert, meint, er verstehe den ganzen Wirbel um die Sängerin nicht.