Pocher schießt erneut gegen Glückscoach Biyon

Biyon Kattilathu wird wieder zur Zielscheibe für Comedian Oliver Pocher

Comedian Oliver Pocher (45) bekam wohl noch nie so viel Aufmerksamkeit wie in den letzten Monaten. Seit der Trennung von seiner Noch-Gattin Amira Pocher vergeht kein Tag, an dem er nicht in den Medien zu sehen ist. Ob im TV oder auf Instagram - Pocher nimmt sich kein Blatt vor den Mund, wenn es um seine gescheiterte Beziehung geht. Amira betonte jetzt in ihrem Podcast, dass es keinen neuen Mann an ihrer Seite gäbe, doch das ist Olli herzlich egal - und so schießt er erneut gegen Glückscoach Biyon Kattilathu.

In seiner Byion-Parodie sieht man Pocher mit Mega-Tolle, schwarzer Lederjacke und dunkel geschminkten Augen. Dazu schreibt er auf Instagram: "Das Orginial aller Glückskeks-Gurus." Der Comedian kündigt auch gleich eine neue "Bildschirmkontrolle" an. In seiner Instagram-Story repostet er einen Beitrag von Kattilathu, der seine "Lebe Liebe Lache"-Tour ankündigt. "Bevor ihr euch eine Karte kauft, wartet mal die nächsten Bildschirmkontrollen ab. Gibt interessante Zusatzinformationen", schreibt er und fügt hinzu: "Gefällt Amira Pocher". Was man sich hier wohl erwarten darf?