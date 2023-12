Pocher: Streit um Amiras Nachnamen

Der Comedian scheint von seiner Noch-Gattin zu verlangen, dass sie nach der Scheidung wieder ihren Mädchennamen annimmt

en Oliver und Noch-Gattin Amira Pocher geht in die nächste Runde. In einer Instagram-Story benutzte der Comedian bereits wieder Amiras Mädchennamen Aly. Die Fans rätseln nun, was Pocher damit sagen möchte. Etwa, dass seine Frau nach der bevorstehenden Scheidung seinen Namen ablegen soll? Es könnte aber auch einfach eine Retourkutsche auf Amiras jüngste Podcast-Folge sein.

Amira: "Gut, dass Kinder optisch viel von mir haben"

Seitenhieb: Im Gespräch mit ihrem Bruder sprach Amira nämlich über die gemeinsamen Kinder und deren Aussehen: „Aber eine sehr gute Mischung ist, dass sie optisch viel von mir haben.“ Die beiden Ex-Partner schenken sich zurzeit nichts. Über die Scheidung, die für Olli nur noch Formsache sei, sagte er im Podcast mit seiner Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden: „Von meiner Seite aus ist es relativ unkompliziert. Ich habe da keine großen Punkte zu klären.“ Weihnachtsfrieden scheint aber dennoch keiner in Sicht zu sein.