Pochers über Ehe-Aus: "Ich war so ein bisschen taub"

Amira und Oliver Pocher sprechen in ihrem Podcast über das Ehe-Aus.

Nach sieben Jahren Beziehung und vier Jahren Ehe machten Amira (30) und Oliver Pocher (45) vergangene Woche ihre Trennung öffentlich. Ihren Podcast „ Die Pochers“ soll es aber auch weiterhin geben. „Nicht jeder hätte gedacht, dass es noch den Podcast zusammen gibt“, so Olli in der neuesten Folge am Donnerstag.

Die beiden sprachen im Podcast auch ganz offen über ihr Ehe-Aus. Olli und Amira wohnen vorerst weiterhin zusammen. „Das ist ja hier alles geregelt, alles fair aufgeteilt, jeder hat seinen eigenen Security“, so Amira. „Wenn keine Kinder im Spiel wären, hätte man das jetzt nicht gemacht.“

"Welcome to my life"

Sie sei „ froh, dass die Woche um ist, muss ich dir ehrlich sagen“, so Amira weiter. „Es war hart, weil die Berichterstattung war ja nicht unbedingt zu meinem Vorteil. Ich war so ein bisschen taub, ich war gar nicht richtig ansprechbar.“ Sie habe in den vergangenen Tagen viele Nachrichten bekommen und sei auch öfters beleidigt worden.

Olli sagt darauf trocken nur „Welcome to my life“. Man müsse „da halt drüberstehen“. Er selbst habe ebenfalls viele Nachrichten bekommen. Sein Highlight war dabei eine SMS von Michael Wendler. „Sehr nett. Ich habe ihm auch zurückgeschrieben“