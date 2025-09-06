Podolski wirbt um Schlagerstar Helene Fischer

Lukas Podolski träumt groß: Der ehemalige deutsche Fußball-Nationalteamspieler will Schlagerstar Helene Fischer für sein "Glücksgefühle"-Festival 2026 gewinnen. Vor 200.000 Menschen soll sie dann auf dem Hockenheimring auftreten.

"Das wäre mein großer Wunsch und Traum", gesteht der 40-Jährige gegenüber der "Bild"-Zeitung. Die beiden verbindet bereits eine besondere Geschichte – nach dem WM-Triumph 2014 in Brasilien standen sie bei der Feier gemeinsam vor dem Brandenburger Tor.

Podolski zeigt sich überzeugt: "Sie würde super in unser Festival reinpassen. Ich bin mir sicher, dass es ihr gefallen würde." Der Zeitpunkt erscheint ideal: 2026 wird Fischer ihre aktuelle Tournee beendet haben, bevor sich die zweifache Mutter wieder verstärkt ihrer Familie widmen kann.

Podolski kündigt an: "Wir werden sie einladen"

"Wir werden sie einladen", kündigt Podolski an und betont: "Gerade das Drumherum mit den vielen Angeboten und der besonderen Atmosphäre könnte genau etwas für sie sein. 'Glücksgefühle' ist viel mehr als ein Musikfestival." Das Festival bietet neben Musik auch Camping-Bereiche, vielfältige Gastronomie und Entspannungszonen.

Was als Experiment begann, lockt mittlerweile rund 200.000 Besucher nach Baden-Württemberg. Vom 11. bis 14. September 2025 verwandelt sich der Hockenheimring erneut in eine gigantische Party-Meile. "Ich bin sehr stolz darauf, was wir dort mit viel harter Arbeit aufgebaut haben", erklärt Podolski gegenüber "Bild".

Bis zur möglichen Fischer-Premiere freut sich der Ex-Weltmeister auf Rapper Apache 207. "Auch ein Fußballer. Ein geiler Typ mit geiler Musik", schwärmt er über den 27-jährigen Musiker, der selbst einst Fußball spielte. Podolski verspricht allen Besuchern "eine schöne Zeit" – auch wenn er scherzhaft einräumt, nicht "200.000 Selfies" machen zu können.