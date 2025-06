Schlager-Superstar Helene Fischer ist schwanger!

Die 40-jährige deutsche Sängerin Helene Fischer erwartet laut "Bild" ihr zweites Kind.

Helene Fischers Baby soll im Herbst auf die Welt kommen, so die deutsche Zeitung. Der Schlager-Superstar habe sich für die Familienplanung bewusst eine Pause vom Job genommen. Ihre letzten Auftritte hatte sie im Dezember 2024 in Florian Silbereisens Adventsshow und in ihrer eigenen Weihnachtsshow. Ein Comeback ist erst für 2026 geplant, dann startet sie eine große Stadiontour.

Fischer, bekannt für Hits wie "Atemlos", ist bereits Mutter einer Tochter, die sie 2021 mit ihrem Ehemann Thomas Seitel bekam. Das Paar lebt am idyllischen Ammersee in Bayern und genießt das Familienleben. Die Schwangerschaft war geplant – wie schon bei der ersten Tochter handelt es sich um ein absolutes Wunschkind, berichtet "Bild".

Traum geht erneut in Erfüllung

Fischer, die auch ein Kinderlieder-Album veröffentlichte, liebt Kinder über alles. Schon 2017 sprach sie öffentlich über ihren Kinderwunsch. Jetzt geht dieser Traum erneut in Erfüllung.

Offiziell bestätigt ist die Schwangerschaft noch nicht – weder Fischer noch ihr Management wollten sich dazu gegenüber "Bild" äußern. Laut der deutschen Zeitung sei der Babybauch inzwischen deutlich zu sehen, und die Sängerin strahle über das ganze Gesicht.