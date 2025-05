Schlagersängerin Maite Kelly: Ihr Neuer ist Blumenhändler!

Die Sängerin zeigt wurde gemeinsam mit ihrem neuen Partner Ted turtelnd in Düsseldorf gesehen.

Maite Kelly (45), erfolgreiche Schlager-Sängerin und Mutter dreier Töchter, ist wieder vergeben – und wirkt dabei glücklicher denn je. Ihr neuer Partner: ein bodenständiger Blumenhändler aus Nordrhein-Westfalen, der so gar nichts mit der schillernden Welt des Showgeschäfts zu tun hat.

"Es kümmert sich jemand"

Schon vor sechs Wochen machte Maite in einem Interview mit Bild Andeutungen über ihr neues Liebesglück: „Es kümmert sich jemand sehr gut um mich“, verriet sie damals und sprach liebevoll von ihrem „Mystery Man“. Jetzt ist klar, wer hinter dem geheimnisvollen Namen steckt: Ted, ein ruhiger, geerdeter Mann mit Bart, grauer Mähne und einem Lächeln, das Maite sichtlich gut tut.

Bei einem Spaziergang durch ein grünes Viertel in Düsseldorf zeigte sich das Paar erstmals Händchen haltend und vertraut – ganz ohne Starallüren, aber mit viel Gefühl.

Keine Show, sondern echte Nähe.

Maite trägt einen lässigen Trenchcoat, Ted Jeans und T-Shirt – ihr Auftritt ist schlicht, aber die Nähe zwischen den beiden ist spürbar. Immer wieder tauschen sie zärtliche Gesten aus, lächeln einander an. Ein Paar, das sich offenbar gefunden hat – jenseits des Rampenlichts.

Laut Bild arbeitet Ted in einem Blumen- und Tiermarkt in Meerbusch und gilt als sensibler, verständnisvoller Mann. Kein Blender, kein Draufgänger – sondern jemand, der Maite nach stressigen Tourneen und Fantrubel wieder ins echte Leben zurückholt. „Ich hatte nie ein Beuteschema. Das Aussehen war mir nicht wichtig. Ich habe immer die inneren Werte eines Menschen zuerst geliebt“, sagte sie 2024. „Attraktiv ist für mich ein Mann, der in sich ruht. Da kann ich mich anlehnen.“

Liebe nach langer Pause

Seit der Trennung von Florent Raimond im Jahr 2017 – nach zwölf Jahren Ehe – galt Maite offiziell als Single. Ihre drei Töchter (18, 17 und 11) zog sie allein groß. Dass sie nun wieder liebt, ist für viele eine schöne Überraschung – für Maite offenbar ein Neubeginn.

„Ich war nie eine Frau, die lange auf dem Single-Markt war. Ich bin immer ein Beziehungsmensch gewesen und das über lange Zeiträume“, so Maite weiter. Nun beginnt für sie offenbar ein neuer Lebensabschnitt mit einem Mann, der sie stärkt – nicht nur mit Worten, sondern durch Taten.

Glück, das man sieht

Wer sie heute sieht, merkt: Die Liebe steht ihr gut. Maite wirkt strahlender, gelassener – und hat auch optisch Veränderungen durchlebt: neue Frisur, sichtbar schlanker, frischer. Ihr Umfeld bestätigt: Seit Ted in ihrem Leben ist, geht es der Sängerin rundum besser.

Und vielleicht passt das auch perfekt zu den Zeilen ihres Songs „Ich brauch einen Mann“: „Eine starke Schulter, einer, der Geduld hat, ja, oh ja, einer, der mit mir lacht, auch wenn es mal laut kracht, ja, oh ja …“ - den hat sie jetzt offensichtlich gefunden.