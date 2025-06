Schweinsteiger: DAS ist seine neue Liebe

Zärtliche Szenen am Strand von Mallorca: Ex-Nationalspieler Bastian Schweinsteiger (39) wurde jetzt erstmals händchenhaltend und innig vertraut mit einer neuen Frau gesichtet – und zeigt sich dabei so offen wie lange nicht mehr

Auf einem roten Badetuch räkeln sich die beiden dicht aneinandergeschmiegt im Sand. Sie lachen, tauschen zärtliche Blicke – und machen keinen Hehl mehr aus ihrem frischen Liebesglück. Versteckspiel? Fehlanzeige. Alles sieht danach aus, als habe Schweinsteiger nach dem Liebes-Aus mit Ana Ivanović (36) einen neuen Lebensabschnitt begonnen. Dabei werfen die neuen Bilder auch Fragen auf: Wann begann diese neue Liebe? Laut der deutschen "Bild"-Zeitung sollen sich Bastian und Silva bereits 2024 nähergekommen sein – zu einem Zeitpunkt, als beide offiziell noch in anderen Beziehungen waren.

Silva lebtebenfalls auf Mallorca und hat zwei Söhne mit ihm – die laut Insidern auf dieselbe Schule gehen wie Schweinsteigers Kinder. So sollen sich die Beiden auch kennengelernt haben.

Silva ist Fitness-Model © Getty ×

Silva teilt offenbar nicht nur den Alltag, sondern auch die Leidenschaft für Sport mit dem ehemaligen Fußballstar. Auf einer ukrainischen Fitness-Website posiert sie in Sportkleidung auf einem Gymnastikball – das Thema: Übungen für Frauen nach der Geburt. Ihre sportliche Erfahrung scheint fundiert: Die Bulgarin soll sogar zwei Jahre in New York als Tänzerin gearbeitet haben.

Nun scheint die temperamentvolle Bulgarin an der Seite von Bastian Schweinsteiger ein neues Kapitel aufzuschlagen. Was als Affäre begann, entwickelt sich nun sichtbar zur Beziehung – mit Blicken, Berührungen und einer unübersehbaren Harmonie, die auf ein echtes Liebesglück hindeuten.

Ob es die ganz große Liebe ist, bleibt abzuwarten. Doch die Botschaft ist klar: Bastian Schweinsteiger ist wieder verliebt – und zeigt es auch.