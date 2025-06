× Schweinsteiger: Erster Solo-Auftritt seiner Ex Ana Ivanovic

Trotz der Trennung von Bastian Schweinsteiger (39) präsentierte sich die Sport-Ikone in einem stilvollen Business-Look mit goldener Armbanduhr, selbstbewusst und mit einem Lächeln, das Bände spricht. Noch vor wenigen Wochen waren sie für viele das Sinnbild eines Sport-Traumpaares. Ana Ivanović und Bastian Schweinsteiger – verheiratet seit 2016, Eltern zweier Söhne, gemeinsame Jahre in Chicago und zuletzt auf Mallorca. Doch jetzt ist alles vorbei. Nach elf Jahren Beziehung haben sich die Wege der Tennis-Queen und des Fußball-Weltmeisters getrennt. Wie BILD exklusiv berichtete, soll die Trennung im Hintergrund schon länger vorbereitet worden sein.

Der Auslöser der Trennung? Laut der "Bild"-Zeitung soll Schweinsteiger eine Affäre mit der Bulgarin Silva begonnen haben – heimlich auf Mallorca, wo die Familie zuletzt lebte. Was als Flirt begann, soll sich mittlerweile zu einer ernsthaften Beziehung entwickelt haben. Enge Freunde berichten: Bastian und Silva sind offiziell ein Paar. Kürzlich wurde das neue Paar beim Händchenhalten an einem öffentlichen Strand gesichtet – die Romanze ist kein Geheimnis mehr.

Und Ana? Zeigt sich nach außen souverän. Beim Markenauftritt eines internationalen Haushaltsgeräte-Herstellers wirkte sie weder geknickt noch angeschlagen. Im Gegenteil: „Bonjour!“, rief sie den Gästen entgegen, ihr Lächeln dabei strahlend – nicht gekünstelt, sondern stark. Für viele ist sie jetzt schon ein Vorbild für Selbstbewusstsein nach der Trennung. Während andere sich zurückziehen, setzt Ana auf Präsenz – und zeigt, dass sie auch ohne Bastian ihren Weg geht.

Der deutsche Fußball-Nationalspieler Bastian Schweinsteiger (31) und die serbische Tennisspielerin Ana Ivanovic (28) haben in Venedig kirchlich geheiratet. "Mr. & Mrs.", schrieben beide am Mittwochabend auf Facebook und Twitter und veröffentlichten dazu jeweils ein Foto, das sie gemeinsam vor dem Altar zeigt. Die 28-Jährige trug ein klassisches weißes Kleid mit langer Schleppe, Schweinsteiger einen dunklen Anzug. Bereits am Dienstag hatten die Sportstars in Venedig standesamtlich geheiratet.



© Getty Images