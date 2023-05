Schwere Vorwürfe: Legat-Sohn soll Verführerin sexuell belästigt haben

Schockierende Enthüllungen erschüttern die Reality-Show ''Temptation Island''! Während vier vergebene Männer einem Treue-Test unterzogen wurden, soll einer von ihnen viel zu weit gegangen sein.

Der Sohn des Ex-Fußballers Thorsten Legat, Nico Legat, steht im Zentrum eines Skandals, der die Gemüter erhitzt. Die "Verführerin" Nora Lob erhebt schwere Vorwürfe gegen den jungen Kandidaten und behauptet, Opfer sexueller Belästigung geworden zu sein.

Laut Nora Lob ereignete sich der Vorfall am dritten Abend in der Männer-Villa, wo Nico Legat ohne seine Partnerin Sarah untergebracht war. Alkohol floss in Strömen, während ausgelassen gefeiert wurde. Doch was die Zuschauer in den bisher ausgestrahlten Folgen nicht zu sehen bekamen: Nico Legat soll angeblich über die Stränge geschlagen und Nora sexuell belästigt haben.

Legat soll unter ihren Rock gegriffen haben

"Er wollte sehen, ob ich etwas unter meinem Rock trage und er griff mit seinem Finger drunter", enthüllt Nora Lob gegenüber BILD. Sofort wandte sie sich an das Produktionsteam, um den Vorfall zu melden. Doch die Party ging scheinbar ungestört weiter, ohne dass Konsequenzen gezogen wurden. Anschließend zog sich die schockierte Verführerin zurück.

Nora berichtet weiter: "Es schien, als müssten die vergebenen Männer gar nicht erst verführt werden. Das meiste ging von ihnen aus. Es war manchmal wie eine ausschweifende Gangbang-Sexparty, bei der ich an meine Grenzen stieß."

"Manchmal vergisst man echt, dass man vergeben ist."

Nico Legat selbst scheint kein Blatt vor den Mund zu nehmen und prahlte ungeniert vor den Frauen in der Villa mit zahlreichen Seitensprüngen. In einer Folge kommentiert er sein Verhalten mit den Worten: "Manchmal vergisst man echt, dass man vergeben ist."

Nora gibt an, dass sie nicht mit solchen Erwartungen an die Show heranging. Sie hatte schon zuvor Erfahrungen mit vergebenen Männern gemacht, die sich später als in einer Beziehung befindlich herausstellten. In ihrer eigenen Beziehung sei sie jedoch äußerst streng und vermeide jegliche Ausrutscher - auch durch den Verzicht auf Alkohol.

Vorfall eine "absolute Lüge"?

Auf Nachfrage von BILD streitet der Sender RTL ab, während der Dreharbeiten über den sexuellen Übergriff informiert worden zu sein. Angeblich habe das Wohlbefinden der Teilnehmer höchste Priorität, und ein Psychologe stehe jederzeit als Ansprechpartner zur Verfügung. Es seien keine Vorwürfe bezüglich eines sexuellen Übergriffs an sie herangetragen worden.

Auch Nico Legat weist die Vorwürfe vehement zurück und bezeichnet den Vorfall als absolute Lüge. Er behauptet, dass Nora stets aufmerksamkeitsbedürftig gewesen sei und sich nur deshalb zurückgezogen habe, weil die anderen Kandidaten deutlich gemacht hätten, dass sie zu weit gehe.