Tochter von Tennis-Legende Michael Stich klagt krebskranke Pensionistin aus ihrer Wohnung

Weil die erfolgreiche Luxus-Immobilien-Unternehmerin Nisha Stockmann-Stich Eigenbedarf anmeldet, muss eine 74-jährige, krebskranke Pensionistin nach einem erbitterten Rechtsstreit ihre bescheidene 44-Quadratmeter-Wohnung in Hamburg räumen.

Die beiden Frauen, die sich in diesem aufsehenerregenden Fall vor Gericht gegenüberstanden, könnten unterschiedlicher kaum sein. Auf der einen Seite: Gabriele Lehnick (74), eine Pensionistin, die eine Krebsbehandlung hinter sich hat, von einer kleinen Pension lebt und seit einem Vierteljahrhundert in einer 44-Quadratmeter-Wohnung in Hamburg wohnt.

Auf der anderen Seite: Nisha Stockmann-Stich, die Adoptivtochter der Tennis-Legende Michael Stich (57). Gemeinsam mit ihrer Mutter Jessica Stockmann führt sie die Immobilienfirma „Stockmann³“. Auf der eigenen Website präsentiert das Duo exklusive „Hideaways“ sowie sündhaft teure, sanierte Luxusobjekte in absoluten Premium-Lagen. Zum Portfolio gehört laut Berichten auch die mondäne „Villa Monaco“ an der Côte d’Azur, die im Sommer für bis zu 99.000 Euro pro Woche vermietet wird. Doch ausgerechnet die kleine Wohnung der 74-jährigen Pensionistin soll nun das neue Liebesnest von Nisha Stockmann-Stich und ihrem Partner werden.

Der bittere Kampf um den Eigenbedarf

Wie „Die Zeit“ aufdeckte, gehört die besagte Wohnung seit gut fünf Jahren der Unternehmerin. Kurze Zeit nach dem Kauf landete bereits die Kündigung im Briefkasten der Pensionistin. Der Grund: Eigenbedarf.

Die langjährige Mieterin wollte das nicht kampflos hinnehmen und zweifelte die Motive der Luxus-Maklerin an. „Denen geht es um eine weitere Immobilie, mir geht es um mein Leben“, zitierte die „Zeit“ die alte Dame. Doch der Kampf durch die Instanzen endete bitter. Nachdem die Pensionistin vor dem Hamburger Amtsgericht in erster Instanz verloren hatte, einigte man sich vor dem Landgericht (Aktenzeichen: 311 S 91/25) schließlich auf einen Vergleich: Die ältere Dame erhält eine Abfindung in Höhe von 35.000 Euro und eine Fristverlängerung von neun Monaten. Spätestens am 31. Oktober 2026 muss sie die Schlüssel übergeben, wie Gerichtssprecherin Dr. Maxi Klüber bestätigte.

Anwalt weist Vorwürfe scharf zurück

Nisha Stockmann-Stich selbst ließ eine Anfrage unbeantwortet, schickte dafür aber ihren Anwalt Axel Lipinski-Mießner vor. Dieser verteidigt das Vorgehen seiner Mandantin vehement. In seiner schriftlichen Stellungnahme heißt es:

„Der Eigenbedarf wurde vom Amtsgericht Hamburg im Urteil vom 10.10.2025 nach umfassender Beweisaufnahme nach knapp 4 Jahren Verhandlung ausdrücklich bejaht. Das Gericht hat zu Recht festgestellt, dass ein ernsthafter und nachvollziehbarer Eigennutzungswille bestand. Der Vorwurf der Gegenseite, es habe sich für meine Mandantin um eine Kapitalanlage gehandelt, hat das Gericht nicht geteilt.“

Als Begründung wird angeführt, dass bei der Unternehmerin zum Zeitpunkt der Kündigung der ernsthafte Wunsch bestanden habe, einen eigenen Hausstand zu gründen. Zudem sei die 44-Quadratmeter-Bleibe die einzige Immobilie, die sich tatsächlich im persönlichen Besitz von Nisha Stockmann-Stich befinde. Alle anderen prächtigen Villen und Häuser gehörten demnach Familienangehörigen und stünden ihr schlichtweg nicht „zur freien Verfügung“.