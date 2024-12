Am "Traumschiff": Helene Fischer feierte privat mit Ex-Freund Florian Silbereisen

Die Schlager-Queen soll ausgelassen mit der Crew und vor allem auch mit ihrem ehemaligen Partner Florian Silbereisen gefeiert haben.

Auf dem ZDF-"Traumschiff" wird offensichtlich gern gefeiert. Nach Drehschluss kommen hier Mitwirkende und Schiffs-Mitarbeiter zusammen, um den Stress wegzutanzen. Ehe am 26. Dezember die neue Folge "Hudson Valley" über die Bildschirme flimmert und Florian Silbereisen wieder als Max Prager in See sticht, verriet Schauspielerin Natalia Avelon Details über die Dreharbeiten. Unter anderem spricht sie darüber, dass Helene Fischer mit an Bord war.

Avalon: "Helene kann gut feiern"

Die Schlager-Queen übernahm allerdings keine Rolle in der Weihnachtsfolge, sondern war rein privat auf dem Schiff zu Gast. "Eine Freundin von ihr aus der Traumschiff-Crew feierte ihren Geburtstag", erklärt sie. Helene habe nächtelang durchgefeiert. Sie sei "eine coole Braut und eine lustige Person. Sie kann gut feiern", verrät Avelon. Dann zieht sie den Vergleich mit Frauen wie Sylvie Meis und Verona Pooth.





Avelon schwärmt auch von Silbereisen. Vor allem seine Bodenständigkeit habe sie begeistert: "Er ist ein unglaublich netter, charmanter Mensch und ein Vollprofi im Job. Ich mag es, wenn Menschen, die wirklich sehr erfolgreich sind, nett sind zu allen. Zu Kellnern, Putzdamen und Kollegen. Das zeigt Klasse und Stil, Florian hat beides."