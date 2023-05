Sänger Gil Ofarim verließ sogar seine Frau Verena um mit Ekaterina zusammen zu sein.

Was für ein Liebes-Wirr-Warr! Profitänzerin Ekaterina Leonova (36) sorgte in den vergangenen Jahren für ordentlich Wirbel bei " Let's Dance ". Aktuell soll sie eine Liaison mit ihrem Promi-Tanzpartner, dem Mentalisten Timon Krause (28) unterhalten. Die beiden sollen frisch von ihren Liebsten getrennt sein und sich etwas miteinander angefangen haben. Leonova war mit dem Millionär Hasan Kivran liiert, Timon in einer mehrere Jahre langen Beziehung mit seiner Sarah.

Ehe-Aus bei Gil Ofarim

Für Ekaterina nicht die erste Liebelei in der Show. In der 10. Staffel, die 2017 stattfand, wurde ihr eine heiße Affäre mit ihrem Promipartner, dem Sänger Gil Ofarim (40) nachgesagt. Die beiden zeigten von Folge zu Folge immer heißere Tänze, die Chemie zwischen ihnen stimmte eindeutig. Die detaillierten Gerüchte um eine Beziehung sorgten schließlich für das Ehe-Aus von Gil und seiner Frau Verena. Sie soll sogar nicht mehr in die Show eingeladen worden sein!

© Getty Images ×

Gil und seine Ex-Frau Verena

Gil und Ekat waren verlobt

Lange war unklar, wie intensiv es zwischen Ekaterina und Gil nach dem gemeinsamen Sieg bei "Let's Dance" weitergegangen ist. Nun weiß die Bild mehr. Ekat und Gil waren ein richtiges Paar, haben sich sogar verlobt! Eine gemeinsame Bekannte packt aus: "Er war sogar immer wieder mit ihr zu Hause in Russland." Doch das Ende war jäh und bitter: Gil soll die Beziehung nicht einmal richtig beendet haben, hat sich plötzlich nicht mehr bei Ekaterina gemeldet.

© Getty Images ×

Gil und Ekaterina holten den Sieg

Jetzt mit Timon happy

Nun soll mit Timon alles anders werden. Angeblich könnte er schon bald zu Ekaterina nach München ziehen, wenn die Staffel "Let's Dance" vorbei ist.

© RTL / Stefan Gregorowius ×

Timon und Ekaterina