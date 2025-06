Werbe-Aus nach Ehe-Aus: Mode-Firma "Brax" trennt sich von Schweinsteiger und Ivanovic

Jetzt ist es offiziell: Nach dem Ehe-Aus von Bastian Schweinsteiger (39) und Ana Ivanovic (36) zieht auch die Modewelt Konsequenzen. Die deutsche Modemarke Brax beendet ihre Zusammenarbeit mit dem einstigen Glamour-Paar. Das gab Unternehmenssprecher Marc Freyberg am Donnerstag bekannt

Für die Marke ein schwerer, aber wohl notwendiger Schritt – denn das einstige Traumpaar ist Geschichte. Die Kooperation zwischen Brax und dem prominenten Sport-Duo Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanovic begann am 1. August 2019. Im Januar 2020 ging die erste gemeinsame Kollektion in den Handel. Schweinsteiger und Ivanovic galten als perfekte Markenbotschafter – sportlich, stilbewusst und international beliebt. Ihre Auftritte in den Kampagnen waren nicht nur für die Marke ein Erfolg, sondern sorgten auch bei Fans für Begeisterung.

Doch seitdem die Trennung des einstigen Traumpaars durchsickerte, ist das Image beschädigt. Schweinsteiger wurde händchenhaltend mit der Bulgarin Silva an einem Strand auf Mallorca fotografiert – vertraut und innig. Nach Informationen aus dem Umfeld von Silvas Ex-Partner, dem Kulturunternehmer Marcos Ferragut, soll Schweinsteiger die Trennung des Paares ausgelöst haben. Die Liaison mit Silva soll bereits seit mehreren Monaten bestehen.

© Getty Images

Bereits kurz nach Veröffentlichung der Paparazzi-Fotos zeigte sich Brax-Chef Freyberg irritiert: „Es waren Bilder, die uns nachdenklich gemacht haben.“ Nun zieht er den Schlussstrich: „Wir hatten eine starke Zeit mit Bastian und Ana. Sie waren mehr als Werbegesichter – sie waren Teil unseres Teams. Aber wir müssen den Tatsachen ins Auge blicken: Sie sind kein Paar mehr, deshalb beenden wir die Zusammenarbeit.“

Ana Ivanovic © Getty ×

Dabei war der Vertrag ursprünglich bis 2027 angelegt. Doch gemeinsame Auftritte als Paar – für Brax inzwischen unvorstellbar. Schweinsteiger und Ivanovic äußerten sich bislang nicht zur Entscheidung des Modeunternehmens.