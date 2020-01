Laut Berichten der deutschen "BILD" soll das "Playboy"-Shooting von Wendlers Teenie-Freundin Laura Müller das Interesse der Erotik-Branche geweckt haben. Die Erotik-Plattform "xHamster" soll der 19-Jährigen ein unmoralisches Angebot gemacht haben: 1 Million Euro für einen Pornodreh.

Nach derzeitigem Informationsstand dürfte Laura noch nicht auf das Angebot geantwortet haben. Ob sie und ihr Wendler darauf eingehen? Wer weiß....

© Thomas Fiedler für PLAYBOY Deutschland Februar 2020 Diese Bilder vom Playboy-Shooting sorgten für offene Münder

© Thomas Fiedler für PLAYBOY Deutschland Februar 2020

Das Angebot im Wortlaut

"Wir haben die aktuellen Bilder im Playboy von Laura Müller gesehen und sind ganz angetan von ihrer Ausstrahlung. Wir sehen großes Potenzial in ihr und würden sie gern für eine Produktion im Erotikbereich gewinnen. Wir bieten Laura eine Gage in Höhe von einer Million Euro für die Mitwirkung in einer High-End-Pornoproduktion. Natürlich freuen wir uns, wenn sie eigene Ideen bei der Entwicklung der Story einbringt.





Wenn Laura dieser Produktion zustimmt, kann das auch ihren internationalen Durchbruch bedeuten, denn xHamster zählt zu den weltweit größten Erotikseiten. Als Drehpartner möchten wir einen echten Topstar aus den USA verpflichten und eine ansprechende High-End-Produktion realisieren. Die internationale Aufmerksamkeit wäre Laura damit garantiert. Da Laura bereits Erfahrungen vor TV-Kameras hat, denken wir, dass sie sich schnell bei uns am Set einfinden und selbstbewusst vor der Kamera agieren wird.





Wir würden uns sehr über eine Rückmeldung und eine mögliche Zusammenarbeit freuen!





Mit freundlichen Grüßen





*********

**********

xHamster.com" (Quelle: Bild.de)