Zittern um Nena bei der Brunner Wiesn

Die Tournee 2022 hat Nena abgesagt. Das Konzert auf der Brunner Wiesn (23. September) steht aber zur Zeit noch am Plan. Ein Zitterspiel.

„Ihr Lieben, ich will nicht lange drum rumreden. Meine Tour 2022 wird nicht stattfinden. Und ich werde sie auch kein zweites Mal verschieben.“ Am Freitag schockte Nena ihre Fans. Nach den vielen Aufregern bei den letzten Konzerten.-Stichwort: Corona-Verweigerin – hat sie nun alle Termine abgesagt.“ Ich stehe zu meiner Aussage: Auf einem Nena-Konzert sind Alle Menschen Willkommen. Hier in unserem Land geht es derzeit in eine ganz andere Richtung, und ich mache da nicht mit.“ begründet sie den Tourstopp mit einem provokantem Facebook Posting. „Ich freue mich, mit Euch irgendwo und irgendwann wieder zusammenzukommen - und das werden wir! In Freiheit und Liebe.“

Österreich-Konzert. Aktuell steht jetzt nur mehr ein einziger Termin auf dem Tourplan. Und das in Österreich. Am Donnerstag (23. 9.) ist Nena auf der Brunner Wiesn, nahe Wien gebucht. Die Fans zittern jetzt um das Kult-Konzert rund um Top-Hits wie 99 Luftballons, Irgendwie, Irgendwo, Irgendwann oder Nur geträumt. „Aktuell sind wir noch auf Plan“ geben sich die Organisatoren auch nach Nenas Tour-Absage noch zuversichtlich.

Interview-Stopp. Probleme haben sie mit der NDW-Ikone ohnedies bereits genug. Denn Nena hat bereits vor dem Tour-Storno alle Interviews für die Brunner Wiesn gestoppt. Und das trotz vertraglicher Vereinbarung. „Wegen der aktuellen Corona Situation und der Medien in den letzten Wochen, hat sie uns die Interviews leider gestrichen.“ zeigt man sich von Veranstalter-Seite mehr als sauer. „Eigentlich war es uns zugesagt und sogar vertraglich vereinbart. Echt mühsam!“ Jetzt hoffen sie dass, wenigstens das Konzert stattfinden kann.