"Rennt schnell"

Die GNTM- Siegerin Celine Bethmann hat neuestens für Aufsehen gesorgt, als sie ihre kurze Dating- Affäre mit Fußballstar Mats Hummels öffentlich machte. In einem neuen TikTok verrät die Influencerin nun, was ihre Red Flags beim Chatten sind.

Der kurze Clip trägt den Titel "Rennt weg, wenn er das schreibt". Aufgelistet werden Anmachsprüche wie "Hey Süße", "Was hast du an?" , "Komm her" und "Kann ich mit unter die Dusche", aber auch der berühmte Flammen- Emoji ist für die Brünette ein No- Go.