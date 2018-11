Alf zieht ins Dschungelcamp

Das Dschungelcamp wird außerirdisch! Den neuesten Gerüchten nach soll Tommi Piper (77), Alfs deutsche Stimme, im nächsten RTL-Dschungelcamp Sprüche klopfen. Der 77-jährige Synchronsprecher lieh dem TV-Außerirdischen zwischen 1986 und 1990 seine Stimme.

Die Gerüchteküche um die neuen Dschungelcamp-Teilnehmer brodelt schon seit Wochen. Laut "Bild"-Zeitung sollen es auch Selfmade-Millionär Bastian Yotta (41) und "Bachelor"-Kandidatin Evelyn Burdecki (30) im australischen Urwald mit Kakerlaken und Co. zu tun bekommen. Der Kölner Privatsender verwies darauf, sich nicht an Spekulationen beteiligen zu wollen.

Sybille Rauch neue Kandidatin

Neben "Eis am Stiel"-Star Sybille Rauch (58) und Domenico De Cicco (35, "Bachelor in Paradise") soll es auch Bastian Yotta (41) in den Dschungel ziehen. Und auch "Bachelor"-Kandidatin Evelyn Burdecki (30) hat angeblich ein Ticket in die Kakerlaken-Katabomben bekommen.