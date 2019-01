Das passierte am Tag vier im Dschungel: Bei der Nachtwache erzählte Bastian Felix die Höhen und Tiefen seines Lebens: „Ich habe nach dem Abitur drei Universitätsabschlüsse, BWL, Jura und Sport. Aber der entscheidende Punkt war damals vor elf Jahren, wo ich echt pleite war. Ich kam ja von Lamborghini, dann Scheidung und ein Jahr später pleite. Ich habe angefangen als ganz normaler Versicherungsvertreter bei meinem Vater in Geschäft, das ist echt ein Scheißjob. Habe mich zum Geschäftsführer hochgearbeitet, dann bin ich ausgestiegen und habe von Null angefangen. War dann erfolgreicher als er. Dann kam die Scheidung, ich konnte das Geld nicht handeln. Ich war dumm! Dann kam der freie Fall. Wenn du pleite bist, dann geht das krass schnell: Die pfänden deine Konten, die nehmen das Haus. Und dann: Wo schlafe ich denn jetzt? In Summe war ich dann vier Monate auf der Straße. Dann kam der Punkt an dem ich einen Blackout hatte, der mich fast zu meinem Tod geführt hätte. Ich war fett und habe mich voll als Verlierer gefühlt. Da wollte ich mich einfach nur noch umbringen. Ich spring einfach vom Hochhaus. Dann stand ich da oben und spürte den Wind und fragte mich: was wäre denn das perfekte Leben eigentlich? Da musste ich an Baywatch denken und habe ein Lächeln im Gesicht bekommen - und mit einem Lächeln kannst du nicht springen! Da habe ich gesagt, einmal probiere ich es noch!“

Dschungelprüfung

Gut gelaunt erscheinen Gisele und Chris zur Dschungelprüfung „Klinik unter Palmen“. Acht Minuten habe die beiden Zeit, um zwölf Sterne in den verschiedenen Räumen der Klinik zu finden. Nur wenn sie gemeinsam mit den gesammelten Stern rechtzeitig den richtigen Ausgang des Gebäudes erreichen, sind die Sterne gewonnen.

© MG RTL D

Flitzer

Hochmotiviert treten Chris und Gisele an und nehmen im Wartezimmer der Klinik Platz. „Ihr werdet dann aufgerufen, wenn der Doktor soweit ist“, so Sonja Zietlow. Doch statt einer Behandlung regnen erst Mal Kiloweise Kakerlaken, Mehlwürmer und Grillen herab. Gisele springt schreiend auf. Chris beruhigt: „Komm setz dich hin. Ich mache alle weg!“ Und: Gisele gehorcht – wenn auch zitternd! Plötzlich Nacktflitzer-Alarm! Ein irrer Patient, nur mit OP Kittel bekleidet, rennt durchs Wartezimmer und erschreckt Gisele und Chris zu Tode! Kaum haben sie sich beruhigt, werden sie ins erste Behandlungszimmer gerufen. Auf einem Bett liegt ein Skelett voller Schlangen, eine Zombiekrankenschwester wacht daneben. Chris fängt an zu suchen. Gisele bewegt sich eher in Zeitlupe durch den Raum. Ein Stern zwischen den Schlangen ist schnell gefunden, den Gisele dann abknotet. Der zweite ist in einem Schrank voller Spinnen. „Da passe ich, bei Spinnen ist bei mir der Ofen aus. So, weiter geht‘s“, so Chris im Kommandoton.

Gisele schreit

Auch im „medizinischen Lager“ ändert sich nicht viel. Zwischen Gläsern voller Innereien und Fleischabfällen, Kakerlaken- und Mehlwurmduschen sucht sich Chris einen Wolf. Gisele steht herum und macht das, was sie nach dem Heulen am besten kann: Sie schreit, schreit, schreit in einer Tour und versucht die Krabbeltiere auf ihr abzuschütteln. „Du machst mich verrückt, wenn du so schreist“, schreit Chris eher lachend als wirklich sauer zurück. „Ich bin sicher, das hört man auch noch an der Westküste!“ Selbst die Tipps der Moderatoren kann Chris nicht hören: „Die schreit so, ich höre nix hier! Gisele, bitte! Hör auf! Gisele, hörst du auf mich? Dann nimm dir das hier und kipp‘ es aus!“ Nur der bestimmte Ton lässt Gisele für eine Weile verstummen und sie packt sogar endlich mit an. So finden sie zwei Sterne in dem Lager.

Ausziehen

Auch im Operationssaal wieder Unmengen von Innereien und Fischabfällen, Tauben fliegen umher, Ibis-Vögel bewachen die Fleischberge. „Da ist ja eine Menge Fleisch für Currywurst – die Dschungelcurrywurst“, scherzt Chris, während er sich durch die Berge von glitschigen Abfällen auf dem OP-Tisch wühlt. Da die Zeit mehr als drängt, verlassen sie den OP-Saal mit drei weiteren Sternen im Gepäck durch einen Lüftungsschacht. Der ist voller Fliegen, aber auch drei weitere Sterne befinden sich darin. Zwei davon schafft es Gisele noch abzuknoten und dann verlassen sie in der letzten Sekunde die „Klinik unter Palmen“. Warum auch immer: Gisele schreit auch draußen wieder los. Chris: „Das war fantastisch - aber Gisele, hör‘ das Schreien auf.“ Acht Sterne können sie Sonja Zietlow und Daniel Hartwich stolz präsentieren. Gisele kreischt: „Darf ich mich jetzt ausziehen?“

Daniel Hartwich: „Das ist eine Frage, die wir dir bei RTL NIEMALS mit Nein beantworten würden!“

