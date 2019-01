Das große Wimmern im Fernseh-Dschungel

Kaum verwunderlich, dass Ex-GNTM-Kandidatin Gisele Oppermann nach der ersten gescheiterten Dschungelprüfung in der zweiten Folge von Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! wieder vom Publikum verdonnert wird, eine weitere zu absolvieren. Die 31-Jährige muss sich in ein Kanalsystem der besonderen Art begeben und hat die Chance auf 12 Sterne. Wären da nicht die tierischen Bewohner, die diese bewachen. Schon beim Anblick erstarrt sie: „Oh, mein Gott, da sind ja Kröten drinnen.“

Lebensbeichten und Enthüllungen im Camp

Nachdem Gisele nur fünf Sterne ergattert, kehrt sie ins Camp zurück, um am Dschungel­telefon zu sprechen. Doch dort wartet die nächste ­unwillkommene Überraschung auf sie. Als sie die Türe öffnet, kommen ihr Falter entgegen. „Ich bin zum Interview hoch und da waren voll die Falter drin. Voll groß und ich bin rausgerannt … Ich glaube nicht, dass ich es schaffen werde, und dann sollte ich echt nach Hause“, sagt sie zu Kollegin Evelyn Burdecki. Diese spricht ihr Mut zu.

Die Männer stellen sich todesmutig Giseles Killer-Motte.

Vertrauen

Alf-Stimme Tommi Piper würde auch nicht wollen, dass Oppermann das Camp frühzeitig verlässt. Er vertraut ihr am Lagerfeuer sogar sein pri­vates Schicksal an: „Ich bin Christus dankbar, dass ich hier sein darf. Ich muss, weil ich mich seit Jahren in diesem fürchterlichen Verhältnis mit meiner Frau bewege, die Alkoholikerin ist, Tabletten nehmen. Ich mache alles: kaufe ein, da sie nicht mehr Auto fahren kann“, verrät er. Nebenbei bricht auch noch ein Riesen­streit um die Essensvorräte aus. Domenico de Cicco beschuldigt alle anderen, ihn nicht gefragt zu haben, ob sie seinen Reis kochen dürfen. Die Wogen gehen hoch.

Alle Infos zu 'Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!' im Special bei RTL.de: https: //www.rtl.de/cms/sendungen/ich-bin-ein-star.html





Model Gisele Oppermann



Bachelor-Kandidatin Evelyn Burdecki



Schauspielerin Doreen Dietel



Currywurstmann Chris Töpperwien



Erotik-Ikone Sibylle Rauch



Selbsternanner Millionär Bastian Yotta



GZSZ-Star Felix van Deventer



Schlager-Star & Produzent Peter Orloff



Schauspieler und Stimme von Alf Tommi Piper



Sex-Expertin Leila Lowfire



Bachelorette-Kandidat Domenico de Cicco



Bob-Olympiasiegerin Sandra Kiriasis



"Alle Episoden von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" bei TVNOW: www.tvnow.de". 1 / 12