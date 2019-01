Diese drei Stars kämpfen um die Krone

Im heutigen Finale von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" geht es um alles: Ruhm, Ehre und die Dschungelkrone. Ein besonderes "Zuckerl" die Teilnehmer: Der Staffel-Gewinner bekommt heuer erstmals zusätzlich 100.000 Euro.

Nachdem am Freitag Chris Töpperwiener, Bastian Yotta und Sandra Kiriasis das Camp verlassen mussten, stehen die drei Finalisten fest: Peter Orloff, Evelyn Burdecki und Felix van Deventer. Wir haben die wichtigsten Infos und Fakten über die Dschungelcamp-Top 3 zusammengestellt:

Peter Orloff

© Getty Images

Der stets gut gelaunte Peter wurde am 12. März 1944 in Lemgo als Sohn einer russischen Familie geboren. Er selbst bezeichnet sich als Schlagersänger, Komponist, Liedtexter, Musikproduzent und Schauspieler. Die Liebe zur Musik hat er von seinem Vater, der Geistlicher war und in den 1930er-Jahren den Schwarzmeer-Kosaken-Chor mitbegründet und geleitet hat. Peter trat dem Chor im Alter von 14 Jahren bei.

Sänger, Texter und Schauspieler

Nach dem Abitur am Christian-Dietrich-Gymnasium in Detmold studierte er Rechtswissenschaften in Köln. In den 1960er-Jahren gründet er die Musikband "The Cossaks", dann wurde er als Textdichter entdeckt und veröffentlichte 1967 eine Coverversion von "Das schönste Mädchen der Welt" (von Günter Geißler) seine erste Schallplatte.

Am erfolgreichsten war sein Lied "Ein Mädchen für immer", das 1971 Platz 16 in den deutschen Charts erreichte und für das er eine goldene Schallplatte erhielt. In Belgien wurde das Lied sogar ein Nummer Eins-Hit. Daran angeknüpft feierte er auch noch Erfolge mit "Jeder hat dich gern - einer hat dich lieb", "Ein klasse Girl ist Monika" oder "Cora, komm nach Haus".

Das führte dazu, dass er in 30 Folgen der ZDF-Hitparade zu sehen war, obwohl er Anfang der 1970er-Jahre zeitweise ausgeschlossen wurde, weil Manipulationsgerüchte um die Stimmkarten laut wurden.

1974 spielte er in dem Schlager-Spielfilm "Zwei im siebenten Himmel" mit.

Für Peter Maffay schrieb er 1969 den Titel "Du". Weitere Autoren-Aufträge folgten mit "DerJunge mit der Mundharmonika" und "Der kleine Prinz" von Bernd Clüver. Was vor allem die jüngeren Zuschauer vielleicht nicht wissen: Er war auch als Texter für Freddy Quinn, Rex Gildo, Bernhard Brink, Julio Iglesias oder Roy Black tätig.

Mit Beginn der Neuen Deutschen Welle Anfang der 1980er-Jahre wurde es ruhiger um Orloff, bevor er sich in den 1990er-Jahren der volkstümlichen Musik widmete.

Zurück zu den Wurzeln

Er produziert den Original Schwarzmeer-Kosaken-Chor mit und tritt auch mit ihm in Kirchen auf.

Peter lebt mit seiner Frau Linda, mit der er seit 1992 verheiratet ist, in Overath bei Köln.

Der fröhliche Schlagersänger wollte im Dschungelcamp nicht auf Sport verzichten, weshalb er als Luxus-Artikel neben einem Kissen auch Hanteln mitnahm.

Falls der streng gläubige Peter heute gewinnen sollte, würde er einen Teil der Gewinnsumme einer gemeinnützigen Organisation spenden.

Peter Orloff findet man seit Anfang Jänner auch auf Instagram, wo er mittlerweile auf mehr als 13.000 Follower zählen kann, die heute Abend für ihn anrufen.

Evelyn Burdecki

© Getty Images

Die deutsche Reality-TV-Teilnehmerin kam am 20. September 1988 in Düsseldorf auf die Welt. Ihre Eltern kommen beide aus Polen. Die 30-Jährige hat einen älteren Bruder und eine ältere Schwester. Nach einigen ihrer Aussagen mag man es kaum für möglich halten, aber Burdecki hat das Abi am Wilhelm-Heinrich-Riehl-Kolleg gemacht, außerdem ist sie gelernte Fitnesstrainerin. Eine Ausbildung bei Aldi hat sie abgebrochen.

Karriere-Start dank Reality-TV

Bekannt wurde sie dank Auftritten in diversen Reality-TV-Formaten: In der "Take Me Out"-Staffel von 2013/2014 war sie das erste Mal im Fernsehen zu sehen. 2017 nahm sie an der 7. Staffel von "Der Bachelor" teil, allerdings schied sie bereits in der ersten Folge aus. Hier bekommt sie "Nachhilfe" von den anderen Mitbewohnern:

Schlagzeilen machte sie danach mit einem von ihr geschilderten Flirt mit dem Schauspieler Leonardo DiCaprio.

"Multi-Talent" Burdecki

Im Sommer des gleichen Jahres nahm sie beim "Promi Big Brother" teil. Schon dort erkannte man ihr "Potenzial", was ihr den ironischen Spitznamen "The Brain" einbrachte. Sie erreichte den sechsten Platz. Zeitgleich mit ihrer Teilnahme beim Großen Bruder veröffentlichte sie ihre erste Single "Abracadabra", eine Coverversion vom Original der Steve Miller Band.

Im Musikvideo zum Lied "Liebe liebt" von Glüxkinder ist sie mit Mola Adebisi als Liebespaar zu sehen.

Im Dschungelcamp wird sie von ihren Kollegen liebevoll "Blitzbirne" genannt. Warum? Deswegen (siehe Bildergalerie):

Diashow Dschungelcamp 2019: Die lustigsten Sprüche © Getty Images Vor allem die 30-jährige Evelyn sorgte mit ihren Aussagen für den ein oder anderen Schmunzler. © Getty Images Trotz vielen fragwürdigen Aussagen im Camp besteht die Blondine darauf: "Ich habe keine Fehlbildung!" © Getty Images Bei der Schatzsuche mit Domenico mussten sie Fragen beantworten. „Welcher Teil des Körpers ist völlig schmerzunempfindlich?“ Die Antwort von Evelyn: „Das Herz hat Gefühle, wenn man so drauf drückt. Aber das Gehirn ist ja voll befestigt im Kopf. Dein Gehirn spürst du ja nicht.“ Naja, die Antwort kam von Herzen. © Getty Images Die "Blitzbirne" (wie sie liebevoll genannt wird) hat klare Ziele und will nach dem Camp studieren, damit sie eine Karriere als Börsen-Maklerin machen kann: "An dieser Theke. Das sieht ja immer so aus wie beim DJ - weil die dann immer so mit Knöpfen sind und drücken." Alles klar, Evelyn! © Getty Images Vor kurzem waren sie noch ein Herz und eine Seele, nach dem Beziehungs-Aus flogen im Camp die Fetzen. Evelyn erklärte sich: "Ich hab ein Herz und das ist verletzt“. Die außergewöhnlich großzügige Antwort von Domenico: „Ich geb dir einen Burger aus.“ © Getty Images Kurzzeitig sah alles nach Versöhnung aus. Domenco: „Stein drüber!“ Äh, ja... Beim "Schnick Schnack Schnuck" sagt man ja auch "Schere, Schwamm, Papier". © Getty Images Die Wahlwienerin Sibylle Rauch nach einer absolvierten Dschungelprüfung: „Da hat sich eine Kakerlake in meine schönen Kunstzähnen verirrt.“



© Getty Images In einer schwachen Minute "entfleucht" der Schauspielerin Doreen Dietel ein (zu) ehrliches Statement: „Ich kann gar nichts. Ich pups ein bisschen.“ Halb so schlimm, Doreen! © Getty Images Der romantische Schlager-Sänger Peter Orloff (auf dem Bild mit seiner Frau Sieglinde) empfiehlt: „Ein Gläschen Schampus vor dem Sex, beim Sex und nach dem Sex ist eine schöne Ergänzung.“ Na, dann Prost! © Getty Images Dschungelküken und Bald-Papa Felix van Deventer ist nicht sonderlich wählerisch: „Ich habe so einen Hunger, ich würde jetzt sogar Rosenkohl essen.“



© Getty Images Heulsuse Gisele "Gisela" Oppermann hat keine Angst vor Gummischlangen, dafür vor allem Anderen: Falter, Spinnen und höchstwahrscheinlich auch vor Lufballons. Als sie wieder einmal ohne Sterne ins Camp zurückkehrt, scherzte sie: „Heute gibt es Modelessen, also gar nichts.“



© Getty Images Camp-Opa Tommi Piper, vor allem als Synchronsprecher von Alf bekannt, zeigte sich sehr offenherzig und prahlte von seinem Liebesleben mit einer Verflossenen: „Was für ein Feuervogel. Das ging ab wie Feuer, wie Schmidts Katze.“ Too much information, Tommi!



© Getty Images Der selbsternannte Motivationscoach Bastian Yotta ging vor allem Currywurst-Mann Chris Töpperwiener auf die Nerven. Der 42-jährige Muskelprotz nach einer weiteren Auseinandersetzung zu "Töppi": "Rede in mein Face, wenn du Eier hast!" Kurz darauf ging er wieder ins Dschungeltelefon, wo er sich hinter dem Rücken seiner Camp-Mitbewohner über sie lustig machte oder beschwerte. © Getty Images Und obwohl sich Evelyn sicher ist, dass "Reden Gold" ist, hüllen wir jetzt den Mantel des Schweigens darüber und freuen uns auf die Sprüche der Camper im nächsten Jahr. 1 / 14

Ab Mai 2018 folgte ein Auftritt im Bachelor-Spin-Off "Bachelor in Paradise", wo sie mit ihrem damaligen Partner und ehemaligen Dschungelcamp-Mitbewohner Domenico de Cicco eines von drei Gewinnerpärchen bildete. Im August 2018 folgte die unschöne Trennung, Domenico verließ sie für seine schwangere Ex-Freundin. Das führte auch im Camp zu hitzigen Diskussionen. Evelyn hätte sich sogar ein Leben gemeinsam mit Domenico vorstellen können.

© Getty Images

Es folgten weitere Auftritte in der Quizserie "Beat the Box", "Fort Boyard", "Grill den Profi" und "Genial daneben - Das Quiz".

Böse Überraschung nach dem Finale

Deutsche Medien berichten darüber, dass sie im Mai 2018 mit dem Handy am Steuer erwischt wurde. Jetzt droht ihr der Führerschein-Entzug.

Sie wird in den Medien als Top-Favoritin gehandelt, weil sie sich mit ihrer frischen, unverblümten Art sehr schnell Freunde macht. Außerdem hat sie auf Instagram die meisten Follower. Ob sie ihrer Favoritenrolle gerecht werden kann und auch genügend Follower für sie anrufen, wird man heute Abend im Finale sehen.

Ins Camp als Luxusartikel mitgenommen hat sie wenig überraschend Lippenstift und eine Gesichtscreme.

Wer von der quirligen Blondine noch immer nicht genug hat, schaut am besten auf ihren Social Media-Seiten vorbei: Instagram & Facebook.

Felix van Deventer

© Getty Images

Das Nesthäkchen der aktuellen Staffel wurde am 3. Juni 1996 in Hamburg geboren. Seit 2014 ist er als "Jonas Seefeld" in der RTL-Fernsehserie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" zu sehen.

Süße Überraschung

Im Camp verriet er, dass seine Freundin Antje Zinnow und er Eltern werden:

Sein Luxus-Artikel im Dschungelcamp: Ein Kissen.

Felix mit mit umfangreicher Fanbase

Dem 22-Jährigen werden in den Medien und bei diversen Umfragen die größten Sieger-Chancen eingeräumt, zumal er über eine große Fangemeinde verfügt und vor allem jüngere Personen sich das Dschungelcamp ansehen würden.

Den Hamburger findet man natürlich auch auf Instagram, wo er knapp 100.000 Follower weniger hat als Campkollegin Eveylin, und Facebook.