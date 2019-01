Dschungel-Drama: Gisele gibt auf!

Darauf hat der Dschungel-Coach und Camp-Guru nur gewartet! Nachdem Erzrivale Chris gestern mit Gisele in der Dschungelprüfung erfolgreich war, hat er heute endlich die Chance, nachzuziehen. Gemeinsam mit Gisele will Bastian in der Prüfung "Mitgehangen, Mitgefangen" hoch hinaus. Bastian versucht alles, um Gisele zu motivieren, doch sein Coaching hat keinen Erfolg. Heulend lässt sich das Model von Bastian nicht überzeugen und tritt die Prüfung nicht an. Null Sterne und kein Essen. und der Currywurstmann hat die Nase vorn.

Das wäre Prüfung gewesen

Und so geht die Prüfung: Gisele und Bastian sollen sich in große, übereinander angeordnete Plexiglasboxen legen, in denen sie dann über den See befördert werden. Sie entscheiden selbst, wer in der oberen und wer in der unteren Box liegt. Über ihren Köpfen warten Krabbeltierchen auf die Stars, die vor Prüfungsstart auf sie herabfallen (pro Star ca. 30.000 Kakerlaken, 20.000 Grillen und 15 kg Mehlwürmer). Entlang des Sees hängen sechs Boxen, in denen sich je zwei Sterne befinden. Wie bei einer Seilbahn würden sich die Plexiglasboxen mit den liegenden Stars in Bewegung setzen und an jeder Box stoppen. Der Star in der oberen Box muss dann mit dem rechten Arm durch die Öffnung greifen und jeweils die Sterne aus den Boxen befreien. Hat der "obere Star" die Sterne gesammelt, muss er beide Arme aus der Öffnung über seinem Kopf stecken und sie nacheinander fallen lassen. Der "untere Star" muss ebenfalls beide Arme aus der Öffnung über seinem Kopf stecken und sie auf Kommando fangen. Die gefangenen Sterne müssen dann in der dafür vorgesehenen Vorrichtung in der unteren Box fixiert werden. In den Sternenboxen warten nicht nur Sterne sondern auch grüne Ameisen, Spinnen, Skorpione, Kakerlaken oder Fischinnereien.

Zuerst motiviert

Dr. Bob kommt, erklärt die Prüfung und Gisele und Bastian nehmen die Herausforderung an. Sonja Zietlow: "Ihr könnt selbst entscheiden, wer unten und wer oben liegt." Gisele: "Gibt es in beiden Behältern die gleichen Tiere?" Sonja Zietlow: "Ja, auf das Tier genau abgezählt." Bastian: "Lass mich das Reingreifen machen. Ich gehe oben rein und du unten und wir stimmen uns ab, wenn ich die Sterne fallen lasse." Gisele: "Ich kann nicht sagen, ob ich es schaffe. Höhe und Viecher…" Bastian versucht zu motivieren: "Entspanne dich. Sehe es als Chance, deine Grenzen zu durchbrechen. Du wolltest deine Ängste überwinden." Gisele skeptisch: "Ja, aber in so einem Sarg…? Klar, ich versuche es…" Bastian: "Es ist nur der Kopf, es kann nichts passieren. Da ist sogar offen und es kommt Luft rein. Lass‘ es uns versuchen." Gisele: "Ja, ich versuche es." Sie setzten ihre Brillen auf und das Model zieht sich ihr Top und ihre rote Hose aus. Im Bikini will sie die Prüfung antreten. Gisele: "Lieber krabbeln mehr auf meiner Haut, als in mein Oberteil hinein. Ich habe totale Angst." Bastian will sie beruhigen: "Schreie es einfach raus: wir versuchen es einmal." Dann werden sie in die durchsichtigen Boxen verfrachtet. Bastian zu Gisele: "Da ist genügend Luft drin, sie sind nicht komplett verschlossen."

Ehrgeiz

Der selbsternannte Millionär brennt darauf, es Chris zu zeigen und legt sich furchtlos in die obere Box. Über Bastians Kopf werden nun die Krabbeltierchen eingefüllt, die vor Prüfungsstart auf die Kandidaten herabfallen. Gisele: "Oh mein Gott. Oh nee. So viele? Alleine, wenn ich die Menge an Viechern schon sehe. Oh, mein Gott." Sonja Zietlow: "Gestern hast du auch ganz viele davon ausgehalten." Gisele: "Ja, aber jetzt drinnen zu liegen und dann sehe ich die die ganze Zeit." Bastian redet ihr auch im Liegen Mut zu: "Du bist cool. Du bist geil. Hammer! Wirklich. Du bist so stark, du wirst immer stärker. Ich spüre das bis hier." Sie setzt ihre Schutzbrille auf und legt sich in die Box: "Ich weiß nicht, ob ich das schaffe." Endlich liegt sie. Bastian: "Stell dir vor, du liegst in deinem Bett zu Hause." Wir schaffen das, wir sind ein super Team. Du hast gestern schon bewiesen, dass du es kannst. Du hattest schon ein Erfolgserlebnis. Du hast es einmal geschafft und schaffst es zweimal." Gisele: "Das ist ein bisschen härter, hier eingeengt zu sein." Daniel Hartwich: "Du hast dich gestern getraut, in die Schlangen zu greifen. Chris hat sich das nicht getraut." Bastian: "Gisele, ich brauche dich jetzt." Die obere Öffnung wird zugeklappt und ihre Ladung Krabbeltiere wird eingefüllt. Gisele heult und schreit laut: "Oh, Gott. Nee, ich schaffe das nicht." Bastian: "Schreie alles raus." Gisele: "Nein, ich glaube, ich kann es nicht." Bastian: "Stell dir vor, du bist auf der Couch." Gisele: "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" Bastian ist wütend: „Fuck, fuck, fuck." Heulend steigt das Model aus der Box, doch Bastian will immer noch nicht aufgeben. Er unternimmt einen allerletzten Versuch, Gisele doch noch zum Antritt der Prüfung zu überzeugen. Bastian: "Lass uns wenigstens einen Stern probieren. Okay? Die erste Kiste probieren wir und wenn du dann nicht willst, dann gehen wir zurück. Okay? Es ist deine Chance. Sei ganz ruhig." Und Gisele versucht es auf Drängen von Bastian ein zweites Mal, legt sich wieder in die Box, doch sie schafft es auch diesmal nicht." Gisele: "Nein, tut mir leid, ich schaffe es nicht – ‚Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!‘". Daniel Hartwich: "Es ist die erste Prüfung, in der ich den Satz zweimal gehört habe." Bastian ist enttäuscht: "Ich hätte es so gerne gemacht, ich hätte so gerne alles gegeben." Sonja Zietlow: "Aber das Coaching für Gisele ist nicht durchgedrungen" Null Sterne und kein Essen.

Model Gisele Oppermann



Bachelor-Kandidatin Evelyn Burdecki



Schauspielerin Doreen Dietel



Currywurstmann Chris Töpperwien



Erotik-Ikone Sibylle Rauch



Selbsternanner Millionär Bastian Yotta



GZSZ-Star Felix van Deventer



Schlager-Star & Produzent Peter Orloff



Schauspieler und Stimme von Alf Tommi Piper



Sex-Expertin Leila Lowfire



Bachelorette-Kandidat Domenico de Cicco



Bob-Olympiasiegerin Sandra Kiriasis



"Alle Episoden von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" bei TVNOW: www.tvnow.de". 1 / 12