Dschungel-Star hat Millionen-Schulden

Wendler-Ex Claudia Norberg will ihre Dschungelcamp-Gage als "Startkapital" für ein neues Leben nutzen. Die 49-Jährige machte bereits vor der Show kein Geheimnis um ihre schlechte finanzielle Situation. "Ich bin durch meine Selbstständigkeit insolvent, deswegen gehe ich wegen des Geldes in den Dschungel", sagte sie im Interview mit "RTL".

2016 ging ihre 1999 gegründete Plattenfirma "CNI Records" pleite, bei der auch ihr Ex, Schlagersänger Michael Wendler (47) unter Vertrag gestanden hatte. 2017 eröffnete das Amtsgericht Duisburg das Insolvenzverfahren. Medienberichten zufolge soll Claudia Norberg eine Million Euro Schulden haben.

Die Gläubiger stehen bereits Schlange bei ihr. Norberg will aber alle zufrieden stellen. Dabei soll ihr das Geld für den Dschungel-Auftritt helfen. "Die Gage ist wichtig, um ein neues Leben aufzubauen. Ich will dieses Thema ja auch irgendwann mal abgeschlossen haben", so Norberg.

Alle Infos zur Sendung finden Sie bei TVNOW.at