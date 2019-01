Dschungelcamp: Das war Tag 2

OH MEIN GOTT

Vorsichtig schaut sie in die erste Röhre: „Oh, mein Gott, da sind Kröten drin. Was mache ich nur? Oh, mein Gott, nein!“ Es folgt ein minutenlanges Herumstehen in der Hauptröhre mit vorsichtigen Blicken in die einzelnen Röhren. Nach jedem Blick folgt ein lautes: „Oh, mein Gott!“ Und so richtig bewegt sich Gisele nicht. Wie in Zeitlupe schaut sie sich um und hält den größtmöglichen Abstand zu den Rohren mit den Tieren. Minuten vergehen. Sonja und Daniel fragen nach dem Stand der Dinge. „Die Eins mit den Kröten schaffe ich nicht!“ Und auch bei Kakerlaken und Mehlwürmern winkt sie ab. Tränen stehen ihr in den Augen. „Oh, mein Gott!“ Dann steht sie lange vor dem Rohr und schaut sich die Schlammkrabben an, gleiches beim Krokodil. Doch kaum bewegt sich eins der Tiere, flüchtet sie kreischend wieder.