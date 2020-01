Auch am Donnerstag ging es im RTL-Dschungelcamp wieder zur Sache. Nachdem Austro-Star Sonja Kirchberger tags zuvor erstmals gegen Danni ätzte, schien sich an Tag 6 das ganze Camp gegen Malle-Jens-Witwe Danni Büchner zu verschwören.

Bei der Prüfung mit Elena Miras drängt sich Danni in den Vordergrund. „Warum machst du immer dieses Mitleidding? Du willst immer hören, doch du schaffst es. Ich habe echt das Gefühl, dass du, sobald die Kamera angeht, genau weißt, was du sagen musst, was bei den Zuschauern gut ankommt“, ätzt Miras. Und im Camp schaltet sich einmal mehr Kirchberger ein. „Warum vermische ich einen so großen, essenziellen Schmerz, meinen Verlust mit Entertainment? Was hat der arme Mann damit zu tun? Damit ist sie aber unantastbar! Ich glaube, dass es Zuschauer gibt, die das durchschauen, aber die meisten nicht“, meint Sonja im Hinblick auf den verstorbenen Jens.

