Dschungelcamp: Kreisch-Show von Danni Büchner

Was ist los mit Sonja Kirchberger? Das fragen sich Fans der Schauspielerin, wenn sie das RTL-Dschungelcamp schauen. Kirchberger redet wenig und ist immer im Hintergrund. Nach ihrer Challenge am ersten Tag wurde es immer ruhiger um die Schauspielerin. Das könnte am Freitag spannend werden, wenn die erste Abwahl im Camp ansteht.

Elena Miras und Danni Büchner hingegen stehen immer mehr im Vordergrund. Büchner macht das, was sie am besten kann – schreien! Vor allem als sie bei ihrer Prüfung in einer Box „Dinge“ ertasten muss. Zur Erklärung: Danni hatte Boxen mit Tieren & Co. vor sich. Mit ihren Händen musste sie ertasten was sich in diesen befindet. Mit Hinweisen musste sie Elena, die über einem Becken voll mit stinkendem Sud saß, erklären, was sie erfühlt. Rät Elena richtig, gibt es einen Stern und sie darf auf dem Balken sitzen bleiben. Bei einer falschen Antwort landet Miras im Ekel-Bad.

Nach einem starken Start zuckte Danni dann aber immer wieder zurück. Fazit: Elena fiel sechs Mal in den stinkenden Sud, allerdings holte sie auch fünf Sterne und ging als Siegerin der Prüfung hervor. Danni beklekerte sich auch hier nicht mit Ruhm. Der Stimmung tat dies im Camp dann keinesfalls gut. Bei Boxer Sven Ottke kotzte sich die Auswanderin aus und meckerte nonstop über das Leben im Camp. Der hatte bald die Schnauze voll und sagte: "Wenn man so denkt wie du, da kann man sich doch erschießen“, so der Boxweltmeister energisch.

Laute Frösche und einen Schnarcher setzten der Stimmung im Camp auch in der Nacht zu. Weder Sven, noch Bachelorette-Kandidat Marco konnten bei dem Lärm schlafen.

