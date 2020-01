Die diesjährige Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" soll dieses Jahr ausfallen. Im Netz ist diese Forderung bereits unter fast jedem Teaser-Posting zur Ekel-Show zu lesen.

Australien im Ausnahmezustand

Der Grund sind die verheerenden Buschbrände, die derzeit in Australien wüten. Das ganze Land, der große Kontinent ist im Ausnahmezustand. Ein bisschen Regen in den letzten Stunden hat die Hoffnung geweckt, das schlimmste sei vielleicht überstanden. Doch in den nächsten Tagen könnte die 40 Grad Temperatur-Marke wieder überschritten werden.

© APA/AFP/PETER PARKS

So schlimm waren Australische Feuer noch nie

Buschbrände: Dauern noch Monate

Der Premierminister Australiens, Scott Morrison, fürchtet, dass die Feuerkatastrophe mehrere Monate lang noch nicht vorbei sein könnte. Die traurige Bilanz: Mittlerweile sind landesweit rund acht Millionen Hektar Land den Bränden zum Opfer gefallen, das entspricht nahezu der Fläche der Insel Irland. In den Flammen starben seit September 25 Menschen und 500 Millionen (!) Tiere. Schäden im Zusammenhang mit dem Feuer belaufen sich auf über 435 Millionen Euro.

"Tanz auf dem Vulkan"

Trotz der Gefahren und der schrecklichen Situation der Australier plant RTL auch dieses Jahr wie immer ihren Hit "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus", auszustrahlen. Neben Kritik von Fans der Show hat sich nun auch ein Politiker für das Aussetzen des Formates dieses Jahr ausgesprochen.

© Getty Images

Karl Lauterbach, SPD

Karl Lauterbach von der SPD äußerte sich dazu: "Ich finde es angemessen, während dieser Brände die Sendung Dschungelcamp, die ich persönlich aber auch grundsätzlich entbehren könnte, dort nicht weiter zu drehen," wie er zur Bild meinte. Das Ganze erinnere ihn an einen Tanz auf dem Vulkan.