Dschungelcamp: Schon an Tag 1 gab's viel zu schlucken

Freitagabend um 20.15 Uhr hatte das Warten ein Ende, als es auf RTL erneut hieß Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Und gleich zu Beginn gab es eine böse Überraschung für vier der Dschungel-Kandidaten. Sandra Kiriasis, Sibylle Rauch, Domenico Cicco und Chris Töpperwien wurden aus ihren Interviews rausgerissen und sofort ins Camp gebracht. Ganz ohne die Schonfrist und Akklimatisierung im Hotel. Dabei hätte Rauch die Erholung wohl am meisten gebraucht, nachdem sie erst vor Kurzem einer Not-OP an der Brust ausgesetzt war, da eines ihrer Implantate platzte. Erstmals gab es in der ersten Folge der 13. Staffel auch eine Dschungel-Prüfung außerhalb des Dschungels. Dabei zeigte sich, wie vermutet, dass Gisele Oppermann die Oberzicke des Camps werden könnte. Das Model, das bereits zurovr im Hotel einen Heulkrampf erlitten hat, heulte wenig später auch bei der Prüfung in 100 Metern Höhe und gab auf. Evelyn Burdecki, Felix van Deventer, Leila Lowfire und Peter Orloff gingen hingegen souverän über die „Planke“.

© MG RTL D

© MG RTL D

Mehr zum Thema Tag 1 im Dschungel Dschungelcamp: Das war Tag 1 In Australien sind ab heute wieder die Promis los!

Heiß

Sexexpertin Leila Lowfire sorgte in Folge eins auch gleich für ein erotisches Highlight. Sie gönnte sich ein erstes Bad im Weiher, natürlich ohne Textilien. Sibylle Rauch blieb noch angezogen, gab aber bei der Dschungel-Prüfung ihr letztes Hemd. Leider schaffte sie es nicht, in 90 Minuten ihren Teller mit Dschungelpizza, bestehend aus Mehlwürmern, Blut und Stierpenis, zu leeren. Domenico de Cicco ließ es sich dafür schmecken. Er verschlang die „Delikatessen“ geradezu.

In die erste Dschungelprüfung wählten die Zuschauer dann Gisele. Sie muss am Samstag in den "Kanal Fatale". Wenn das nicht wieder ein tränenreicher Abend wird...

Alle Infos zu 'Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!' im Special bei RTL.de: https://www.rtl.de/cms/sendungen/ich-bin-ein-star.html

© MG RTL D

© MG RTL D

Diashow Dschungelcamp-Kandidaten 2019 © MG RTL D / Arya Shirazi Model Gisele Oppermann



"Alle Episoden von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" bei TVNOW: www.tvnow.de". © MG RTL D / Arya Shirazi Bachelor-Kandidatin Evelyn Burdecki



"Alle Episoden von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" bei TVNOW: www.tvnow.de". © MG RTL D / Arya Shirazi Schauspielerin Doreen Dietel



"Alle Episoden von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" bei TVNOW: www.tvnow.de". © MG RTL D / Arya Shirazi Currywurstmann Chris Töpperwien



"Alle Episoden von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" bei TVNOW: www.tvnow.de". © MG RTL D / Arya Shirazi Erotik-Ikone Sibylle Rauch



"Alle Episoden von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" bei TVNOW: www.tvnow.de". © MG RTL D / Arya Shirazi Selbsternanner Millionär Bastian Yotta



"Alle Episoden von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" bei TVNOW: www.tvnow.de". © MG RTL D / Arya Shirazi GZSZ-Star Felix van Deventer



"Alle Episoden von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" bei TVNOW: www.tvnow.de". © MG RTL D / Arya Shirazi Schlager-Star & Produzent Peter Orloff



"Alle Episoden von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" bei TVNOW: www.tvnow.de". © MG RTL D / Arya Shirazi Schauspieler und Stimme von Alf Tommi Piper



"Alle Episoden von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" bei TVNOW: www.tvnow.de". © MG RTL D / Arya Shirazi Sex-Expertin Leila Lowfire



"Alle Episoden von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" bei TVNOW: www.tvnow.de". © MG RTL D / Arya Shirazi Bachelorette-Kandidat Domenico de Cicco



"Alle Episoden von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" bei TVNOW: www.tvnow.de". © MG RTL D / Arya Shirazi Bob-Olympiasiegerin Sandra Kiriasis



"Alle Episoden von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" bei TVNOW: www.tvnow.de". 1 / 12