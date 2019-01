Bereits vor Beginn des Dschungelsabenteuers gab es schlechte Stimmung zwischen Motivator Bastian Yotta und dem "Currywurstmann" Chris Töpperwien. Die beiden, die angeblich früher Freunde waren, befetzten sich auf Instagram.

Lästerei: Töpperwien erzählt Oppermann am Weiher von seinen Erfahrungen mit Yotta.

Heftige Vorwürfe

Doch nun im Dschungelcamp wird deutlich: Die zwei haben wohl eine Rechnung miteinander offen. Töpperwien sorgte mit seinen Aussagen von Tag zwei im Dschungel mächtig für Wirbel: Giselle und Chris dümpeln am Weiher. Schnell wird aus dem Gespräch eine Lästerattacke gegen Bastian Yotta. Chris: „Ich finde den ganz fürchterlich, den Typ. Ich weiß, was das für eine linke Bazille ist, der Typ. Ich habe ganz viele Mails von seinen Fans bekommen, die gebettelt haben, dass ich ihm die Meinung sage. Wie er sie betrogen hat mit Überweisungen, mit Versprechungen – die Leute haben ihr Geld nie wieder bekommen. Jetzt kommt der hier rein und macht einen auf Motivator und den großen Zampano. Das ist das, was ich hasse. Ich habe gedacht, dass er die Kontrolle schneller verliert. Aber er ist relativ abgewichst. Ich verliere eher meine Kontrolle. Du merkst, wie aggressiv er ist. Wie er guckt, wie er das Holz reinschmeißt. Am liebsten hätte ich ihn abgeknallt, ganz ehrlich. Ich kann es aber hier auch nicht mehr ertragen. Ich dachte, ich komme damit locker-flockig zurecht, so einfach neben Leuten herzuleben. Aber es ist schwer.“

Diashow Dschungelcamp-Kandidaten 2019 © MG RTL D / Arya Shirazi Model Gisele Oppermann



© MG RTL D / Arya Shirazi Bachelor-Kandidatin Evelyn Burdecki



© MG RTL D / Arya Shirazi Schauspielerin Doreen Dietel



© MG RTL D / Arya Shirazi Currywurstmann Chris Töpperwien



© MG RTL D / Arya Shirazi Erotik-Ikone Sibylle Rauch



© MG RTL D / Arya Shirazi Selbsternanner Millionär Bastian Yotta



© MG RTL D / Arya Shirazi GZSZ-Star Felix van Deventer



© MG RTL D / Arya Shirazi Schlager-Star & Produzent Peter Orloff



© MG RTL D / Arya Shirazi Schauspieler und Stimme von Alf Tommi Piper



© MG RTL D / Arya Shirazi Sex-Expertin Leila Lowfire



© MG RTL D / Arya Shirazi Bachelorette-Kandidat Domenico de Cicco



© MG RTL D / Arya Shirazi Bob-Olympiasiegerin Sandra Kiriasis



© MG RTL D / Arya Shirazi 1 / 12

