Dschungelcamp: Sonja Kirchberger fliegt raus!

Satte 150.000 Euro bekam Sonja Kirchberger für ihre Teilnahme am Dschungelcamp, nach 11 Tagen muss die Österreicherin nun das Ekel-Camp verlassen. Die 55-Jährige bekam am wenigsten Anrufe der Zuschauer und flog raus.

Krichberger teilt aus

Zuvor teilte Kirchberger noch einmal heftig aus. War es noch vor wenigen Tagen Danni Büchner, die die Gemüter im Camp erhitzte, ist es für Schauspielerin Sonja Kirchberger jetzt Wendler-Ex Claudia Norberg, über die sie sich ärgern muss. „Ich habe die ersten beiden Tage gedacht, sie ist so nett, so sympathisch. Ich wäre fast darauf reingefallen. Ich habe dann festgestellt, dass sie wie ein Roboter ist. Sie ist so konzentriert, was sie sagt. Sie kontrolliert jedes Wort, das sie sagt“, macht sich Kirchberger Luft.

Abbruch. Kirchbergers gemeinsame Prüfung mit Danni und Markus Reinecke musste gestern wegen Unwettergefahr abgebrochen werden.

