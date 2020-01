Dschungelcamp: Steigt ER freiwillig aus?

Miese Stimmung im Australischen Dschungel. Das erste Tief ist über einige der Kandidaten hereingebrochen. Danni gibt sich - trotz einiger ergatterter Sterne in der Dschungelprüfung - grantig. Sie meint sogar, früher oder später das Camp freiwillig verlassen zu wollen. Doch, wir glauben, dass sie dann doch die Fortsetzung der Danni-Show vorzieht.

Marco Cerullo: Im Dschungel zu sein ist schwer

Doch einer schien eine ganz schwierige Zeit zu haben. Marco Cerullo, der Teilnehmer von "Bachelorette" und "Bachelor in Paradise". Es kommt zum Gespräch beim Feuer: "Wenn du reden willst, sag’s“, so Raúl zu Marco, der gerade in der Dschungeltoilette grübelnd Zeit verbringt und schluchzt. Ihm gehe es nicht gut, teilt er dem Schauspieler mit. Marco: „Ich hätte nie gedacht, dass es so schwierig wird im Dschungel. Es ist so schwer.“ Marco hat auch Angst, dass durch seine Dschungel-Teilnahme sich die Beziehung zu Freundin Christina Grass (31) verändere. „Manchmal sage ich komische Dinge, die ich gar nicht so meine“, so der Bachelorette-Kandidat. Raúl: „Christina kennt dich. Ihr habt doch schon eine richtige krasse Zeit miteinander verbracht.“

Er bricht in Tränen aus

Die beiden Männer ziehen sich an den Weiher zurück. Marco bricht in Tränen aus, weil er nicht weiß, was nach dem auf ihn wartet. Er vermisse Christina und hat Angst, sie zu verlieren, so der 31-Jährige. Marco bereut, dass er Christina, die im Hotel Versace auf ihn wartet, sein Handy gegeben hat: „Man weiß nie, wer von früher schreibt! Ich hätte ihr nicht mein Handy geben sollen.“ Später im Dschungeltelefon weint Marco: „Alle machen auf gute Laune, aber in Wirklichkeit ist es nicht so cool.“ Er liebe Christina über alles, die letzten Monate mit ihr seien sehr intensiv gewesen. „Weiß nicht, was draußen passiert. Nie gedacht, dass ich so an die Grenzen komme.“ Zwingt ihn seine Sehnsucht nach Christina zur Aufgabe im Dschungel?

