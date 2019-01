Ihre Campkollegen und sie sind wieder auf "Modeldiät", weil sie ihre Dschungelprüfung abbrach und null Sterne holte.

Mit ihrer 8. Dschungelprüfung (am ersten Tag absolvierte sie gleich zwei) zog sie mit "Dschungelprüfungs-Rekordhalterin" Larissa Marolt (10 Prüfungen im Jahr 2014) gleich. Sollte sie am Freitag erneut antreten müssen, würde sie diesen Rekord knacken.

Die Dschungelprüfung "Alarm in Cobra 11"

Die Prüfung hätte unter der Erde stattgefunden und Gisele hätte in das Innere der schlangenförmigen Höhle voller Schlangen und Spinnen herabsteigen sollen. Sie hätte in unterschiedliche Kammern krabbenn und dort Sterne sammeln können. Doch schon bevor das Model einen Schritt in die Höhle setzte, kamen ihr erste Bedenken: "Oh Gott." Sie warf nur einen kurzen Blick in die Höhle und zuckte kreischend zurück. Mit den Worten "Ich wollte eigentlich nicht abbrechen, aber 'Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" brach sie die Prüfung gleich wieder ab.

Bastians Festnahme und Lästereien über Gisele

Bei der Feuerwache erzählte Yotta Evelyn von seiner Festnahme am Frankfurter Flughafen und wie schrecklich alles gewesen sei. Er betonte, dass er die Kaution selbst bezahlt hat. Evelyn wollte ihm Mut machen: "Was dich nicht härter macht, macht dich stärker!" Bastian wechselte das Thema, indem er anfing über Gisele zu lästern. Er hatte Probleme damit, wie sich das Model nach der letzten gemeinsamen Dschungelprüfung verhalten hat.

Chris erklärte Sandra am Morgen danach, wie das mit der Verhaftung angeblich wirklich abgelaufen sei.

Pfannenkrach und Klo-Streit

Zu einer hitzigen Diskussion wurde auch das Gespräch zwischen Sexpertin Leila und Chris: Sie stritten sich um den besten Feuerplatz für ihr Kochgeschirr. Am Ende überließ Leila ihm genervt die Kochstelle.

Ein weiteres Streitthema war und bleibt das Dschungel-Klo, weil der Deckel nicht unten ist, was besonders Chris auf die Palme brachte. Er sprach Klartext mit den anderen Campern: "Der Deckel hat zu zu sein! Ich habe mich gerade draufgesetzt und mir sind die Ameisen in den Arsch gekrochen. Der Currywurstmann kommt und der Klodeckel ist auf! Was soll die Scheiße?! Irgendeiner ist es halt und diese Person werde ich finden! Und dann gibt es Rambazamba!"