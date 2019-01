Drei Tage sind die Promis nun schon im Exil, und langsam lassen sich bei Einzelnen schon Strategien im Kampf um die Dschungelkrone erkennen. Sex-Expertin Leila Lowfire setzte gleich in der ersten Folge alles auf eine Karte und zog blank, Eis am Stiel-Star Sibylle Rauch ist noch im Beobachtungsmodus und hält sich vorerst mit Eskapaden und Bemerkungen zurück, und Gisele Oppermann ist seit Folge 1 im Mittelpunkt. Sie fällt auf, auch wenn sie einen den letzten Nerv kostet. Bereits zum dritten Mal muss sie zur Dschungelprüfung ausrücken. Diese trägt den passenden Namen „Abgewrackt“. Oppermann soll dabei in verschiedene Luken tauchen und 12 Sterne rausholen.

© MG RTL D

Angst

Doch wieder einmal scheitert Gisele an den Bewachern der Sterne. Als sie ein kleines Krokodil im Wasser erblickt, bekommt sie Panik und beschließt, die Prüfung nicht zu machen. Fazit: null Sterne für die Camper. Neben ihren Heul- und Panikattacken schafft es Oppermann auch mit Lästereien, im Gespräch zu bleiben. So ätzte sie beispielsweise bei Chris Töpperwien über Bastian Yotta. Beim Würstchenkönig Chris ist sofort an der richtigen Stelle. Ihn und Yotta verbindet nur die Feindschaft miteinander und diesem Hass ließen sie an Tag 3 auch freien Lauf. Ein Streit um die Betten eskalierte völlig und endete im Duell zwischen dem Protz-Millionär und dem Wurstkönig.

Alle Infos zu 'Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!' im Special bei RTL.de: https: //www.rtl.de/cms/sendungen/ich-bin-ein-star.html



Diashow Dschungelcamp-Kandidaten 2019 © MG RTL D / Arya Shirazi Model Gisele Oppermann



"Alle Episoden von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" bei TVNOW: www.tvnow.de". © MG RTL D / Arya Shirazi Bachelor-Kandidatin Evelyn Burdecki



"Alle Episoden von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" bei TVNOW: www.tvnow.de". © MG RTL D / Arya Shirazi Schauspielerin Doreen Dietel



"Alle Episoden von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" bei TVNOW: www.tvnow.de". © MG RTL D / Arya Shirazi Currywurstmann Chris Töpperwien



"Alle Episoden von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" bei TVNOW: www.tvnow.de". © MG RTL D / Arya Shirazi Erotik-Ikone Sibylle Rauch



"Alle Episoden von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" bei TVNOW: www.tvnow.de". © MG RTL D / Arya Shirazi Selbsternanner Millionär Bastian Yotta



"Alle Episoden von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" bei TVNOW: www.tvnow.de". © MG RTL D / Arya Shirazi GZSZ-Star Felix van Deventer



"Alle Episoden von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" bei TVNOW: www.tvnow.de". © MG RTL D / Arya Shirazi Schlager-Star & Produzent Peter Orloff



"Alle Episoden von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" bei TVNOW: www.tvnow.de". © MG RTL D / Arya Shirazi Schauspieler und Stimme von Alf Tommi Piper



"Alle Episoden von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" bei TVNOW: www.tvnow.de". © MG RTL D / Arya Shirazi Sex-Expertin Leila Lowfire



"Alle Episoden von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" bei TVNOW: www.tvnow.de". © MG RTL D / Arya Shirazi Bachelorette-Kandidat Domenico de Cicco



"Alle Episoden von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" bei TVNOW: www.tvnow.de". © MG RTL D / Arya Shirazi Bob-Olympiasiegerin Sandra Kiriasis



"Alle Episoden von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" bei TVNOW: www.tvnow.de". 1 / 12