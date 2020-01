Die Luft wird nach einer Woche im Dschungelcamp immer dünner für die Teilnehmer. Hauptgrund für die schlechte Laune: Danni Büchner und das fehlende Essen. Die fünffache Mama hat sich nämlich bislang bei den Dschungelprüfungen nicht gerade durch Glanzleistungen hervorgetan. Wenige Sterne sorgen für vieeeeel Hunger bei den Teilnehmern. Und nun reicht es langsam auch Elena, ihrer häufigen Mitstreiterin bei den Prüfungen.

Würgerei statt Sterne - nur 2 konnten sie mitnehmen.

Alle gegen Danni Büchner

"Danni und ich haben Zoff. Ich bin gerade richtig wütend", so Elena kochend vor Wut zu Sonja, als sie im Camp ankommt. "Ich habe gerade so krass mit ihr diskutiert. Ich bin nicht der Mensch, der alles für sich behält. Und wenn ich das Gefühl habe, dass hier jemand eine Show abzieht, dann sage ich das! Es ist einfach genug. Ich habe jetzt etwas in der Prüfung erlebt und weiß jetzt nicht mehr, was ich denken soll. Ich bin komplett schockiert." Prince Damien und Raúl kommen dazu. Sie haben mitbekommen, dass es Ärger gab, aber Danni will nicht darüber reden. Und während Elena erklärt, was vorgefallen ist, lässt Danni dann doch wenige Meter entfernt so richtig Dampf ab und brüllt: "Mir wird hier ständig unterstellt ich mache eine Show. Ich kann das nicht mehr hören! Ich raste komplett aus! Ich habe es nicht nötig eine Show zu machen und schon gar nicht auf dem Rücken von meinem verstorbenen Mann. Ich will kein Mitleid, ich will gar nichts! Jeder, der denkt, ich mache eine Show, der sollte sich schämen. Ich habe keinen Bock mehr, ich lasse mir sowas nicht unterstellen." Wütend stapft Danni in Richtung Dschungeltelefon.

Sonja Kirchberger ist aufgetaut und tut ihre Meinung kund

