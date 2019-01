Evelyn ist Dschungelkönigin 2019

Dritter Stern ist auch geschafft

Felix wird lockerer. Doch dann sind 50 Huntsman-Spinnen in der dritten Box. „Egal, come on!“, motiviert er sich und steckt seinen Kopf in die Box. Wie zuvor ist seine Zunge so schnell und flink, dass auch der dritte Stern kein Problem ist für ihn. Gleiches gilt für die vierte Box, in der vier Kilo Fliegen herumschwirren.