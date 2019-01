Helene & Florian: Waren die Tränen echt?

Dieses Wiedersehen sollte unter die Haut gehen: Als Schlager-Queen Helene Fischer (34) und Florian Silbereisen (37) am Samstag gemeinsam bei der ARD

ORF-Show Schlagerchampions auf der Bühne standen, fieberten allein in Österreich 644.000 Fans vor dem TV mit. Bis dahin war Geduld gefragt, denn erst nach 23 Uhr kündigte Gastgeber Silbereisen seine Ex-Freundin an: „Sie ist und bleibt ganz einfach die Lieblingssängerin von Millionen. Und sie ist und sie bleibt auch meine ganz persönliche Lieblingssängerin.“

Dann kam Helenes großer Auftritt mit Tränen in den Augen. Es wurde gebusselt, die Ex-Partner umarmten einander und lachten: „Es ist eigentlich wie immer, und doch anders“, stellte Helene fest. Großes Emotions-Kino. Doch jetzt diskutieren die Fans: War das alles ehrlich?

Zumindest war die Inszenierung perfekt. Als ein Fan Silber­eisen fragte, was nun mit seinem ­Fischer-Tattoo passieren würde, antwortete dieser: „Ich würde nie auf den Gedanken kommen, dieses Tattoo irgendwie nur im Geringsten zu entfernen.“

Fans diskutieren den "harmonischen" Auftritt

„Helene und ich sind beste Freunde“, verkündete Florian Silbereisen in seinem ersten Interview nach der Trennung. Das versuchte der Profi gemeinsam mit seiner Ex auch während seiner Show auf der Bühne rüberzubringen, doch das gelang nicht auf allen Ebenen. Silbereisen ­lächelte oft verkrampft und musste eine spitze Bemerkung nach der anderen über sich ergehen lassen. Er lachte zu den ­Helene-Witzen, obwohl er sie in den Proben bereits dreimal gehört hatte. Das Wiedersehen mit Helene wirkte ebenfalls ein­studiert. War es ja auch, denn die Szene wurde ja mehrmals ausführlich geprobt. Können die Tränen da ehrlich gewesen sein?